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Gaziantep'te davul çalınması yasaklandı

İHA

Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri kapsamında davul çalınması yasaklandı.

Gaziantep'te davul çalınması yasaklandı

Gaziantep’te koronavirüs tedbirleri kapsamında davul çalınması yasaklandı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ramazan davulcularının bahşiş topladığına dair şikayetler üzerine, davul çalınmasının yasaklandığını duyurdu.
Gül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Gaziantep’te davulculara bahşiş toplamamak şartıyla izin verilmişti. Kaymakamlık ve belediye tarafından yerel imkanlarla ücretlendirilmesine rağmen maalesef bahşiş toplandığına dair çokça şikayet gelmektedir. Bulaş riskini ortadan kaldırmak için davul çalınması yasaklanmıştır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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