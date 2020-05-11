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(Tekrar) Gaziantep'de karantinada bulunan milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik açıklamalar yaptı

DHA

Mehmet Zeki Çelik: EURO 2020´yi sabırsızlıkla bekliyorum"Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacağız" "Gaziantep FK ve personele teşekkürler" "4 yıllık sözleşmem var, kulübümde mutluyum" "Transfer teklifleri var" "Fransa Ligi´nin iptali doğru karardı" "Korkuyla oynamaktansa beklemeyi tercih ederim" "Saha çalışmalarına başlamak istiyorum"İbrahim ALİOĞLU (DHA) - Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, Gaziantep´te geçirdiği karantina döneminde Demirören Haber Ajansı´na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Çelik, "EURO 2020´ye en iyi şekilde hazırlanmak...

(Tekrar) Gaziantep'de karantinada bulunan milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik açıklamalar yaptı

<br>Mehmet Zeki Çelik: EURO 2020´yi sabırsızlıkla bekliyorum"Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacağız"<br>"Gaziantep FK ve personele teşekkürler"<br>"4 yıllık sözleşmem var, kulübümde mutluyum"<br>"Transfer teklifleri var"<br>"Fransa Ligi´nin iptali doğru karardı"<br>"Korkuyla oynamaktansa beklemeyi tercih ederim"<br>"Saha çalışmalarına başlamak istiyorum"İbrahim ALİOĞLU (DHA) - Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, Gaziantep´te geçirdiği karantina döneminde Demirören Haber Ajansı´na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Çelik, "EURO 2020´ye en iyi şekilde hazırlanmak istiyorum. Milli takımımızı güzel bir turnuva bekliyor. İnşallah başarılı olacağız. EURO 2020´yi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.<br>"GAZİANTEP FK´YA VE PERSONELE TEŞEKKÜRLER"<br>Karantina sürecini Gaziantep´te geçirdiğini belirten milli oyuncu, "Gaziantep Futbol Kulübü oyuncularıyla birlikte özel uçakla Paris´ten Gaziantep´e geldik. Birkaç gün sonra karantinadan çıkacağız. Süreç biraz zor geçti. Tek başına bir odada bekliyorsun. Sıkıcı bir durum ama az kaldı. Herkesin Allah yardımcısı olsun. Burada personel bizimle çok ilgili ve alakalı. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Gaziantep FK da bize çok destek oldu onlara da çok teşekkür ederim" diye konuştu.<br>"4 YILIK SÖZLEŞMEM VAR, KULÜBÜMDE MUTLUYUM"<br>İsmi İngiltere Premier Lig ekipleriyle anılan 23 yaşındaki futbolcu, "Kulübümle 4 senelik bir sözleşmem var. Transfer için taliplerin olduğu da söyleniyor ama benim bir bilgim yok. Menajerim ve kulübüm bu konularla ilgili görüşüyor. Yeni sezon için hazırlanıyorum ve kulübümde mutluyum" açıklamasını yaptı.<br>"EURO 2020´Yİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"<br>Koronavirüs nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) için sabırsızlandığını söyleyen Çelik, "EURO 2020´ye en iyi şekilde hazırlanmak istiyorum. Milli takımımızı güzel bir turnuva bekliyor. İnşallah başarılı olacağız.  EURO 2020´yi sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.<br>"FRANSA LİGİ´NİN İPTALİ DOĞRU KARARDI"<br>Koronavirüs nedeniyle Fransa Ligi´nin iptalinin oyuncular açısından olumlu karşılandığını belirten Çelik, "Fransa Ligi´nin iptali doğru bir karardı. Bu şartlar altında oynamak doğru değil. Hastalık bittikten sonra futbola başlamanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Korkuyla oynamaktansa beklemeyi tercih ederim" ifadelerini kullandı.<br>"SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLAMAK İSTİYORUM"<br>Karantina döneminden sonra sahada bireysel olarak çalışmalarına başlayacağını dile getiren Çelik, "Fransa´da sokağa çıkma yasağı vardı ve saha antrenmanları yapamadım. Kulübümüz yeni sezon için net bir tarih açıklamadı çünkü Fransa´daki net durum net değil" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>Mehmet Zeki Çelik´in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Gaziantep DHA<br>2020-05-11 10:31:24<br>

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