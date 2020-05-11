GSO Kurucu Meclis Başkanı Naci Topçuoğlu’nun vefatının 12. yıl dönümü GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Kurucu Meclis Başkanımız Merhum Naci Topçuoğlu, vizyonu, yenilikçiliği ve hayata geçirdiği projelerle her zaman yol gösterici olmuştur"

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO’nun Kurucu Meclis Başkanı, sanayici iş adamı merhum Naci Topçuoğlu’nu vefatının 12. yıl dönümünde mesaj yayımladı.

Ünverdi, GSO’nun Kurucu Meclis Başkanı, sanayici iş adamı merhum Naci Topçuoğlu’nu vefatının 12. yıl dönümünde saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, “Merhum Naci Topçuoğlu, Gaziantep ve ülke sanayisine büyük hizmetler vermiş, dürüstlüğü, çalışkanlığı, yenilikçi vizyonu ve fikirleri ile örnek olmuştur. Kabri nur, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Adnan Ünverdi yayımladığı anma mesajında, merhum Naci Topçuoğlu’nun, Gaziantep Sanayi Odası’nın ilk Meclis Başkanı olduğunu ve 19891998 yılları arasında görev yaptığını kaydederek, “11 Mayıs 2008 tarihinde aramızdan ayrılan Kurucu Başkanımız merhum Naci Topçuoğlu yenilikçi adımları, yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerle her zaman yol gösterici olmuş, sanayiden eğitime kadar ülkemize önemli kazanımlar sağlamıştır. İleri görüşlülüğü ile hayatta iken temelini attığı, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu donanımlı gençlerin yetişmesine ve nitelikli eleman ihtiyacına cevap vermektedir. Merhum Naci Topçuoğlu ve bugün aramızda olmayan değerli büyüklerimiz o günün şartlarında ülkemiz için memleketimiz için çok büyük hizmetlerde bulundular. Biz de onların açtığı bu yolda, ülkemizi her alanda daha da yukarı taşımak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Allah hepsinden razı olsun. Bu duygularla merhum Naci Topçuoğlu’nu ebediyete intikalinin 12. yıl dönümünde rahmet ve şükranla anıyor, Topçuoğlu Ailesi’ne, yakınlarına ve çalışanlarına baş sağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Naci Topçuoğlu

1941 yılında Kilis'te doğan Naci Topçuoğlu, İlköğretimini Kilis'te tamamladı. Daha sonra babası Merhum Mustafa Topçuoğlu ile birlikte Gaziantep'e geldi. Orta öğrenimini yaptıktan sonra, Gaziantep Ticaret Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesini bitirdi. Üniversite'yi bitirdikten sonra Van'da yedek subay olarak vatani görevini yaptı. 1967 yılında abisi Ali Topçuoğlu ile birlikte Topçuoğlu otomotivi kurdu. Şıhcan Caddesi'ndeki Topçuoğlu otomotiv olarak Fiat Traktör, Kamyon ve Otobüs ile yedek parça satıcılığı yaptı. 1976 yılında Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 bin metrekarelik alanda 40 işçisiyle birlikte sanayiciliğe başladı. 1979 yılında Gülsan Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş. yi kurdu. Kuruluşundan itibaren, Gülsan Holding bünyesinde bulunan, Gülsan Sentetik, Gül Enerji, Kaşmir Halı, Gülteks Ve Gülpa A.Ş. Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Naci Topçuoğlu için bütün şirketlerdeki en büyük öncelik teknolojik alanlardaki yeniliklerdi. Dünyanın birçok ülkesinde alanıyla ilgili fuarları ziyaret eder, yeni teknolojilerin Gaziantep’teki tesislerinde yer almasını sağlar, bu çalışmalarıyla da Gaziantep sanayicilerine büyük örnek teşkil ederdi. Naci Topçuoğlu’nun bu hayallerinin gerçekleşmesi aslında Gaziantep sanayisinin eski teknolojilerden de kurtulması ve yeni teknolojilere kavuşmasının önünü açmıştır. Gaziantepli sanayicilerin en önemli sorunları arasında yer alan kalifiye insan iş gücü sorununun çözümü içinde büyük gayretler gösteren Merhum Naci Topçuoğlu bu gün kendi adıyla anılan GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu’nun temelini dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte attı. Bugün binlerce öğrencinin geleceğine yön veren Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu alanında Türkiye’de örnek bir okul haline geldi. Gaziantep Sanayi Odası’nın kurucuları arasında yer alan ve 10 yıl süreyle GSO Meclis Başkanlığı görevini yürüten merhum Naci Topçuoğlu geçirdiği kalp krizi sonucunda 11 Mayıs 2008 yılında vefat etti.

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