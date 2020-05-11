Kameradan belirlenen okuldan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

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<br>GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, girdikleri okuldan televizyon ve bilgisayar çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri belirlenerek, yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.<br>Tekstilkent Mahallesi'nde bulunan okula 7 Mayıs'ta giren 2 hırsızlık şüphelisi, televizyon ile bilgisayarı çaldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilen okula gelen idarecilerin hırsızlığı fark etmesiyle durum polise bildirildi. İhbarın ardından çalışma başlatan polisler, okuldaki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, okuldan televizyon ve bilgisayar çalan 2 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Polis, ismini açıklamadığı 2 şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla çaldıkları televizyon ve bilgisayar ile yakaladı. Çalıntı eşyalar, yeniden okul idaresine teslim edildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-05-11 11:48:48<br>

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