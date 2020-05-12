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Milletvekili Taşdoğan Bakan Albayrak’a çalışmaları sordu

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Uzman Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Hazine Ve Maliye Bakanı Berat Albarak'ın yazılı olarak cevaplandırmasını istediği pandemi çalışmalarını sordu.

Milletvekili Taşdoğan Bakan Albayrak’a çalışmaları sordu

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Uzman Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Hazine Ve Maliye Bakanı Berat Albarak’ın yazılı olarak cevaplandırmasını istediği pandemi çalışmalarını sordu.
Vatandaşlarının sorunlarını her fırsatta dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Uzman Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Hazine Ve Maliye Bakanı Berat Albarak’a yazılı olarak verdiği önergede, "Birincisi Bakanlığınızın, Sayın Cumhurbaşkanının kararlarıyla başlayan mücbir sebep kapsamı ile beraber tüm sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmesi çalışması var mıdır, Ticari araçlara uygulanan 2020 yılı MTV’nin kaldırılması adı altında hazırladığı ve açıklayacağı destek çalışması var mıdır" sorularını yöneltti. Milletvekili Taşdoğan, "Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de salgın sonrası pek çok işletme geçici olarak kapanmış, pek çok işletme açık olsa bile halkın ihtiyacını karşılayacak şekilde kontrollü olarak kısıtlı saatlerde hizmet vererek iş hacminde ve iş akışında yüzde 80 veya yüzde 85 oranında düşüklük yaşamıştır. Salgın dolayısıyla Bilim Kurulunun tavsiyesi sonrası Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ve Hükumetimizin yürürlüğe koyduğu bir kısım seyahat ve dolaşma sınırlandırması, iş yerlerinde toplu bulunmama gibi düzenleyici sınırlamalarla olağan ticaret ve seyahat özellikle Büyükşehirlerde yasaklanmış olsa da okullarda eğitime ara verme uygulaması ile eğitim ülke genelinde okullar yerine evde ekran başında ve dijital ortamda ve televizyonlar aracılığıyla kesinti olmadan devam ettirilmiştir. Okullara öğrenci taşıyarak evini geçindiren, okul servisi şoförlerimizde yaklaşık üç aydır kontak kapatmışlardır. Tahminlerimize göre öğrenci servis araçlarının dört ay daha (Yaz tatili) çalışamayacağı tahmin edilmektedir. Bu yıl için yedi ay çalışamayacakları öngörülmektedir. Gerek Okul servisi şoförleri gerekse servislerde görevli rehber personel mağdur olmuş ve başka hiçbir gelirleri de bulunmamaktadır. Bu dönem de sadece okul servislerimizin şoförleri ile sınırlı olmayan, personel servisçileri, dolmuşçular, otobüsçüler, kamyoncu esnafı yük ve yolcu taşıyan ticari araç kullanıcılarının tamamı kontak kapatmışlardır. Çalışan bazı otobüsler ise sosyal mesafe şartından dolayı tam kapasite ile değil yüzde 25 kapasite ile çalışarak halka hizmet vermiş, bir kısım yükleri taşıyan kamyoncular ise bu zor günlerimizde halkımızın tükettiği gıdaları taşıyarak bir nevi toplum yararına hizmet eder gibi hizmet etmişlerdir. Sokağa çıkma kısıtlaması ile beraber il içi taşımacılık azalmış, dolmuş, taksi gibi ulaşım araçlarının yüzde 60 tan fazlası kontak kapatmıştır. Herkesin azami dikkatle uyum içinde, getirilen kısıtlamalara riayet ederek salgını atlatma çabalarına şoförlerimiz ve ticari araç sahiplerimizde katılmıştır. Fakat bu araçlardan başka gelirleri olmayan şoförlerimiz ve ticari araç esnafı zor durumda kalmışlardır. Çalışma kısıtlılığının olduğu bir dönemde, araç trafiğinin kısıtlandığı, evinin önünde beklettiği bu sene için 2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesinin kaldırılmasını beklemektedirler. Zira bu araçlar şu anda yollarda da gezinmediği gibi kar getirmiyor, çalışmıyor, ekonomini içinde bulunmuyor. İki eşit taksitte ödenen, Ocak ve Temmuz pulu diye adlandırılan bu tutarların ödenmiş taksitinin de 2021 yılı için tahsil edilmiş sayılması sadece Ticari araçlara uygulanan MTV’ni kapsaması, yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımız açısından önemli bir destek olacaktır. Bu zor günlerde tüm ülkeye gıda taşıyan yük taşımacılığı yapan, şu anda yolcu taşıyamayan toplu ulaşım araçları ile servis hizmetlerinin durmasıyla kontak kapatan öğrenci ve personel servisi esnafının tamamını kapsayan, kısacası bütün ticari araçların için mücbir sebep ilanıyla beraber 2020 yılı için MTV’nin kaldırılmasını beklemektedirler” dedi.
“Bakan Albayrak’a 2 soru”
Bakan Albayrak’ın yazılı olarak cevaplaması için 2 soru soran Milletvekili Taşdoğan, “Bunlarla ilgili olarak, Bakanlığınızın, Sayın Cumhurbaşkanının kararlarıyla başlayan mücbir sebep kapsamı ile beraber tüm sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmesi çalışması var mıdır. Bakanlığınızın, Sayın Cumhurbaşkanının kararlarıyla başlayan mücbir sebep kapsamı ile beraber ticari araçlara uygulanan 2020 yılı MTV’nin kaldırılması adı altında hazırladığı ve açıklayacağı destek çalışması var mıdır” diye konuştu.

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