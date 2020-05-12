Başkan Tahmazoğlu, engelli Abidin’i ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkan Mehmet Tahmazoğlu, bedensel ve konuşma engelli Abidin Durgun’u evinde ziyaret etti.

Engelliler Haftası nedeniyle engellileri evlerinde ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 18 yaşındaki Abidin'e tekerlekli sandalye hediye etti. Tahmazoğlu, her zaman engellilerin yanında olduğunu söyledi.

Korona virüs nedeniyle toplu bir program yapamadıklarını belirten Tahmazoğlu, “Tüm engelli kardeşlerimizin engelliler Haftasını kutluyorum. Şahinbey Belediyesi olarak yılda iki defa topluca engelli kardeşlerimize akülü, manuel ve diğer ihtiyaç duydukları malzemeleri dağıtımını gerçekleştiriyorduk. Korona virüs sebebiyle toplu bir tören yapamadık. Ancak engelli kardeşlerimizin ihtiyacı olan akülü, manuel ve diğer ihtiyaç duydukları malzemeleri adreslerine teslim ediyoruz. Bu kapsamda Abidin kardeşimizi ziyarete ederek tekerlekli sandalye hediye ettik. Kendisinin de Engelliler Haftası'nı kutluyor, sağlık mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum” dedi.

Dursun ailesi, Başkan Tahmazoğlu’nun ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, “Biz Abidin’e tekerlekli sandalye almak için başvuruda bulunmuştuk. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bizi ziyarete gelerek tekerlekli sandalyeyi hediye etti. Bizi çok memnun etti. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu.

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