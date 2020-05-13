Uyuşturucudan 8 yıl cezası olan şahıs yakalandı

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Gaziantep’te uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahsı polise verdiği sahte kimlik ele verdi.

Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil leçesinde polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kimlik sorgulaması yapmak istedi. Kimlik vermemek için ekiplere zorluk çıkartan şahıs daha sonra verdiği kimliğin sahte olduğu anlaşıldı. Polislere mukavemet ve sahte kimlik beyanından gözaltına alınan şahsın yapılan incelemesinde Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan 8 yıl 4 ay arandığı belirlendi.

Şahsın emniyetteki işlemleri sürerken Gaziantep Emniyet Müdürlüğü haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

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