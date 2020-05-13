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Kaçak avcılara 6 bin lira ceza

DHA

Kadir ÇELİK/NURDAĞI(Gaziantep)(DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kaçak avlanan 2 kişiye 6 bin 96 lira ceza kesildi. Sakçagözü Mahallesi kırsalında, yasak olmasına rağmen keklik avı yapıldığı ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı. Ekipler, canlı mühre kullanarak kaçak avlanan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Yanlarında 3 keklik ve tuzak ile yakalanan avcılara, 6 bin 96 TL idari para cezası uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK 2020-05-13 11:57:35

Kaçak avcılara 6 bin lira ceza

<br>Kadir ÇELİK/NURDAĞI(Gaziantep)(DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kaçak avlanan 2 kişiye 6 bin 96 lira ceza kesildi.<br>Sakçagözü Mahallesi kırsalında, yasak olmasına rağmen keklik avı yapıldığı ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı. Ekipler, canlı mühre kullanarak kaçak avlanan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Yanlarında 3 keklik ve tuzak ile yakalanan avcılara, 6 bin 96 TL idari para cezası uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-05-13 11:57:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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