Panelvan araçla yolcu taşırken yakalandılar

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Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması bulunan Gaziantep’te yapılan uygulamalarda bir aracın kapalı kısmında 7 yolcu yakalandı.

Durumundan şüphelenilen panelvan aracı durduran trafik ekipleri yaptıkları kontrollerde aracın kapalı kısmında 7 yolcu olduğu tespit edildi.

Araç sürücüsüne korsan taşımacılıktan işlem yapılırken araçtakilere ise sosyal mesafe kuralını ihlalden işlem yapıldı.

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