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Büyükşehir’den engelliler haftası mesajı “Engelliler için var gücümüzle çalışıyoruz”

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Gültekin Serdar Tolay, 'Dünya Engelliler Haftası' dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükşehir’den engelliler haftası mesajı “Engelliler için var gücümüzle çalışıyoruz”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Gültekin Serdar Tolay, ‘Dünya Engelliler Haftası’ dolayısıyla mesaj yayımladı.
Daire Başkanı Tolay, mesajında, Birleşmiş Milletler Engellileri Koruma Milli Koordinasyonu Kurulunca Engelliler Haftası olarak kabul edilen 1016 Mayıs tarihlerinin ülkemizde de her yıl büyük bir hassasiyetle ve dolu dolu geçirildiğini belirtti.
Bu önemli haftanın engellilerin toplumsal yaşamda karşı karşıya kaldığı sorunları dile getirmek ve çözüm yollarının aranması için sistematik bir değerlendirme süreci haline geldiğini belirten Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Tolay, “Türkiye'de 2002 yılından bu güne engellilik, yeni bir anlayışla irdelenerek 18 yıl gibi kısa bir süre zarfında birçok Avrupa ülkesinden daha iyi bir konuma getirilmiştir. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti tarafından 2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı engelliler yasası, her ne kadar bir takım eksikliklere sahip olsa da geleneksel bakışı değiştirme amacından hareketle sosyokültürel ve sosyoekonomik alanda büyük atılımları beraberinde getirmiştir. Bunun yanı sıra dünya çapında bir ilk niteliği taşıyacak EKPSS ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere örnek olmuştur. Modern toplum olarak tabir edilen birçok ülke medeniyet çıtasını geliştirmek adına uygulamaya koyduğu birçok faaliyeti son bir asırda ortaya koymuştur. Bununla birlikte engelliler alanındaki çalışmalar da çağın bilimsel ve teknolojik gelişmelerine göre şekil almış, engellilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için her türlü anlayış ortaya konulmuştur. Engellilerin yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla yalnızca maddi anlayışın yeterli olmadığını gözlemleyen modern anlayış, onların psikososyal gereksinimleri için de gerekli hassasiyeti göstermiştir. Birleşmiş Milletler, aldığı birtakım kararlarla engellilerin standart bir normda buluşmasına, kısacası gelişmiş ülkelerdeki iyileştirilmiş koşullara, diğer ülkelerdeki engellilerin de ulaşması için çaba göstermiştir. Medeniyetin en büyük göstergelerinden biri kuşkusuz toplum içerisinde var olan farklılıkların kucaklanıp ötekileştirme bilincinin ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. Bu nedenle engelli yurttaşlara sahip çıkmak da çağdaş bir toplum olmanın en büyük gerekliliklerindendir. Özellikle engelli bireylerin, sağlık, sosyal yaşam ve istihdam gibi yaşamsal hizmetlerden tam ve eksiksiz bir şekilde fayda sağlamaları en temel insan hakları olarak görülmelidir. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak bizler de engelliler ve ailelerin yaşam kalitelerini artırarak geleceğe umut ve güvenle bakabilmeleri için gerekli koşulların oluşturulması adına var gücümüzle çalışmaktayız. Çin Halk Cumhuriyeti'nde 12 Aralık tarihinde ortaya çıkarak kısa süre içerisinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak adlandırılan korona virüs salgını nedeniyle her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz farkındalık etkinliklerine bu yıl ara verilmiştir. Salgın sürecinde engelli vatandaşlarımıza, enfeksiyonun bulaşma riskini engellemek ve halkın sağlığını korumak için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili mercilerin ikaz ve uyarılarına uygun hareket edilip hassasiyet gösterilmelidir. Engelliler Haftası münasebetiyle engelli bireylerimizin karşılaştığı bütün engellerin sona erdiği bir dünya için, sağlıklı, huzur dolu ve geleceğe daha aydın bakıldığı bir anlayışın ülkemize hakim olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza #Evdekal, sağlıklı kal diyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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