Gaziantep'te, çarşıda yoğunluk

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<br>Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'te, vatandaşlar çarşı ve meydanlarda yoğunluk oluşturdu.<br>Gaziantep'te birçok vatandaş, mağazaların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluşturdu. Maskesiz girişlere izin verilmeyen caddelerde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Kentin birçok noktasında polisler vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve evde kalmalarına yönelik anonslar yaparak uyarıyor.<br>DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ<br>2020-05-13 12:21:45<br>

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