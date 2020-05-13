Nizip'te kameradan belirlenen oto hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

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<br>GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, 2 otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.<br>Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 otomobilden gerçekleştirilen hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, 2 şüpheliyi tespit etti. Kimlikleri belirlenen şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler, sahiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-05-13 12:31:19<br>

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