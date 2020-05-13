Fadıloğlu’ndan çiftçiler günü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fadıloğlu’ndan çiftçiler günü mesajı

İHA

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Fadıloğlu’ndan çiftçiler günü mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Çiftçiye yönelik bugüne kadar çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Fadıloğlu, çiftçinin üretimlerini arttıracak çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini kaydetti.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Çiftçilik, tarihin en eski ve önemli mesleklerinden biridir. Çiftçilerimizin büyük emek verdiği tarım ve gıda üretimi, hayatımızın sürdürülebilmesi için en temel ve vazgeçilmez unsurlardan biridir. Çiftçilerimize yönelik yatırımlar ve destekleyici çalışmalarımızı arttırarak devam ettiriyoruz. Çiftçilerimizin; üretim ve verimliliğin arttırılması, yaşam şartlarının yükseltilmesi, ürettikleri ürünlerin pazarlara ulaştırılması kalkınmamızda büyük bir önem taşımaktadır. Şehitkamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana çiftçilerimiz için çok önemli çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Çiftçimizin tarım arazisi içinden geçen ya da normalde hayvan geçirilemeyecek yerde kırım çalışmalarıyla çok nitelikli yollar açtık. Kırsal bölgede bulunan ve çiftçimizin üretimi doğrudan etkileyen binlerce kilometre arazi yolu açtık ve açtığımız arazi yollarının mıcırlamasını yaptık. Bu yöndeki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çiftçimizin üretimini arttırmak için çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalar, çiftçimizin üretimine doğrudan etki etti ve buna bağlı olarak çiftçimizin hayat refahı yükseldi. Toprağı bin bir emekle işleyen, tarımsal üretimin her kademesinde kadınerkek çalışan, üreten ve ülkemizin kalkınması için ter döken tüm çiftçilerimizin, 14 Mayıs Çiftçiler Günü’nü kutluyor, ürünlerinin bereketli bir yıl diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hemşirelik haftası kutlamaları SANKO Üniversitesi hastanesi yönetiminden hemşirelere moral
YEREL HABERLER Hemşirelik haftası kutlamaları SANKO Üniversitesi ...
ANKA’dan hemşirelere teşekkür
YEREL HABERLER ANKA’dan hemşirelere teşekkür
Gaziantep FK'da korona virüs testleri negatif
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da korona virüs testleri negatif
Çocuklar 53 gün sonra parklara kavuştu
YEREL HABERLER Çocuklar 53 gün sonra parklara kavuştu
İslahiye'de gün çocukların günü
YEREL HABERLER İslahiye'de gün çocukların günü
Nizip'te kameradan belirlenen oto hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Nizip'te kameradan belirlenen oto hırsızlığı ...
Gaziantep'te sokağa çıkan çocuklar, parklara koştu
YEREL HABERLER Gaziantep'te sokağa çıkan çocuklar, parklara koştu
Gaziantep'te, çarşıda yoğunluk
YEREL HABERLER Gaziantep'te, çarşıda yoğunluk
Önce kameraya sonra polise yakalandılar
YEREL HABERLER Önce kameraya sonra polise yakalandılar
Büyükşehir’den engelliler haftası mesajı “Engelliler için var gücümüzle çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Büyükşehir’den engelliler haftası mesajı “Engelliler ...
Panelvan araçla yolcu taşırken yakalandılar
YEREL HABERLER Panelvan araçla yolcu taşırken yakalandılar
Kaçak avcılara 6 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kaçak avcılara 6 bin lira ceza
Uyuşturucudan 8 yıl cezası olan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucudan 8 yıl cezası olan şahıs yakalandı
Evcil hayvanlara talep patladı
YEREL HABERLER Evcil hayvanlara talep patladı
Bekçilerden hırsıza suçüstü baskın
YEREL HABERLER Bekçilerden hırsıza suçüstü baskın
Araban'da yeniden vaka görülmeye başlandı
YEREL HABERLER Araban'da yeniden vaka görülmeye başlandı
Geçmişte kuyruğa girilen meyan şerbetine bu yıl ilgi yok
YEREL HABERLER Geçmişte kuyruğa girilen meyan şerbetine bu yıl ilgi ...
Karantinadaki milli futbolcu Zeki Çelik'ten önemli açıklamalar
YEREL HABERLER Karantinadaki milli futbolcu Zeki Çelik'ten önemli ...
Başkan Tahmazoğlu, engelli Abidin’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu, engelli Abidin’i ziyaret etti
Gaziantep'te vaka sayıları artınca maske zorunlu oldu
YEREL HABERLER Gaziantep'te vaka sayıları artınca maske zorunlu oldu
Milletvekili Taşdoğan Bakan Albayrak’a çalışmaları sordu
YEREL HABERLER Milletvekili Taşdoğan Bakan Albayrak’a çalışmaları ...
Başhekim Zengin hemşireleri unutmadı
YEREL HABERLER Başhekim Zengin hemşireleri unutmadı
GAÜN Hastanesi’nde hemşirelere karanfil dağıtıldı
YEREL HABERLER GAÜN Hastanesi’nde hemşirelere karanfil dağıtıldı
Sanko Üniversitesi’nde hemşirelik haftası kutlanıyor
YEREL HABERLER Sanko Üniversitesi’nde hemşirelik haftası kutlanıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X