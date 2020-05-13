Fadıloğlu’ndan çiftçiler günü mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çiftçiye yönelik bugüne kadar çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Fadıloğlu, çiftçinin üretimlerini arttıracak çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini kaydetti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Çiftçilik, tarihin en eski ve önemli mesleklerinden biridir. Çiftçilerimizin büyük emek verdiği tarım ve gıda üretimi, hayatımızın sürdürülebilmesi için en temel ve vazgeçilmez unsurlardan biridir. Çiftçilerimize yönelik yatırımlar ve destekleyici çalışmalarımızı arttırarak devam ettiriyoruz. Çiftçilerimizin; üretim ve verimliliğin arttırılması, yaşam şartlarının yükseltilmesi, ürettikleri ürünlerin pazarlara ulaştırılması kalkınmamızda büyük bir önem taşımaktadır. Şehitkamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana çiftçilerimiz için çok önemli çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Çiftçimizin tarım arazisi içinden geçen ya da normalde hayvan geçirilemeyecek yerde kırım çalışmalarıyla çok nitelikli yollar açtık. Kırsal bölgede bulunan ve çiftçimizin üretimi doğrudan etkileyen binlerce kilometre arazi yolu açtık ve açtığımız arazi yollarının mıcırlamasını yaptık. Bu yöndeki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çiftçimizin üretimini arttırmak için çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalar, çiftçimizin üretimine doğrudan etki etti ve buna bağlı olarak çiftçimizin hayat refahı yükseldi. Toprağı bin bir emekle işleyen, tarımsal üretimin her kademesinde kadınerkek çalışan, üreten ve ülkemizin kalkınması için ter döken tüm çiftçilerimizin, 14 Mayıs Çiftçiler Günü’nü kutluyor, ürünlerinin bereketli bir yıl diliyorum” ifadelerini kullandı.

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