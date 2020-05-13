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Şahinbey'de asfalt mesaisi gece gündüz sürüyor

İHA

Şahinbey Belediyesi ekipleri, 40 metre genişliğindeki İnönü Caddesi'ne alternatif olarak yapılan yolu tamamlamak için gece gündüz demeden çalışıyor.

Şahinbey'de asfalt mesaisi gece gündüz sürüyor

Şahinbey Belediyesi ekipleri, 40 metre genişliğindeki İnönü Caddesi'ne alternatif olarak yapılan yolu tamamlamak için gece gündüz demeden çalışıyor.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep trafiğini rahatlatacak olan ve İnönü caddesine alternatif olarak yapılan 40 metre genişliğindeki yol çalışmasının son durumunu adım adım inceleyerek bilgi aldı. Şahinbey Belediyesi ekipleri, yolun en kısa süre içerisinde vatandaşın hizmetine açılabilmesi için gece gündüz demeden hummalı bir şekilde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.
"En kısa sürede tamamlayacağız"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İnönü caddesine alternatif yol çalışmasının son aşamasına gelindiği müjdesini vererek, “Yaklaşık birkaç yıldan bu yana yoğun olarak üzerinde çalıştığımız Hoşgör Meydanını Özdemirbey Caddesi'ne bağlama kapsamında daha önceden eski garajlardan tamircilerin tamamını taşımıştık. Taşıdığımız bu alana da 40 metre genişliğinde yeni bir yol açtık. Yeni yapmış olduğumuz bulvarın ismi Boğaziçi Bulvarı. Burada kamulaştırma, yıkım ve altyapı çalışmaları tamamlandı. Şu anda asfaltlama çalışmasını yapıyoruz. İnşallah birkaç gün içerisinde asfaltlama çalışmasını tamamlayıp, en geç bu hafta sonuna kadar Boğaziçi bulvarımızı trafiğe açmış olacağız. Burası şehrimizin önemli bulvarlarından bir tanesi olacak ve şehrin trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak. Çünkü Beyazlardan ve Samlı Ökkeş Caddesinden gelen trafik Hoşgör Meydanında yoğunlaşıp buradan da İnönü Caddesine geçiyordu. Yeni yolumuz ile birlikte trafik yükü İnönü Caddesinden kalkmış olacak. Yeni yolumuzun Gaziantep’imize ve Şahinbey’imize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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