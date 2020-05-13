GAGİAD Resim yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Gaziantep Genç İşadamları Derneği’nin (GAGİAD) her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği resim yarışması, bu yıl korona virüs nedeni ile dijital ortamda gerçekleşti.

“Siz olsaydınız korona virüs ile nasıl mücadele ederdiniz’’ konulu resim yarışmasının sonuçları açıklanarak ödüller sahiplerini buldu.

GAGİAD Yönetim Kurulu ve Kadınlar Kurulu tarafından değerlendirilen 105 eser arasından, dereceye giren öğrencilere ödülleri evlerinin önünde çocukların sokağa çıkma izni zamanında teslim edildi.

Gerçekleştirilen yarışmanın birincisi Simya Ortaokulu öğrencisi Çiğdem Şallı, ikincisi Aslı Alevli İlkokulu öğrencisi Ramazan Emir Seçkin, üçüncü ise Mustafa Marangoz İlkokulu öğrencisi Alper Seyit Aysa oldu. Mansiyon ödüllerine ise Ombrosa Lyon okulu öğrencisi Mina Göymen ile Şehit Abdulkadir Yıldırım Ortaokulu öğrencisi Tolga Aysa’ya layık görüldü. Öğrenciler ödüllerini GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer’in ellerinden aldı.

Dernek olarak çocukların sanatla iç içe olmasını hedeflediklerini dile getiren GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, “Korona virüs salgını sebebiyle okula gidemeyen, evlerinden çıkamayan çocuklarımız için bu yıl resim yarışmamızı dijital platformda düzenledik. Çocuklarımızın bu süreçle ilgili duygu ve düşüncelerini, yaptıkları resimlerde bizlere nasıl aktardığını görüp, vereceğimiz hediyelerle çocuklarımızın resim ve resim sanatına olan ilgilerini arttırmayı amaçladık. Gelecek nesillerimizin farklı bakış açıları, hayal gücü ve yetenekleri bizler için çok kıymetli. Bu sebeple yarışmamıza katılan ve derece alan tüm çocuklarımızı kutlar, gerek sanat alanında gerek okul yaşamlarında başarılarının devamını dilerim” dedi.

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