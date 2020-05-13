Gaziantep Başkanı Büyükekşi ligin devam etmesinden yana "Lige kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gaziantep Başkanı Büyükekşi ligin devam etmesinden yana "Lige kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz"

İHA

Gaziantep Başkanı Büyükekşi ligin devam etmesinden yana "Lige kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz"

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme ilişkin pek çok konuda açıklamalarda bulunarak, "Süper Lig'e kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz" dedi.
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüp internet sitesine gündeme ilişkin pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu. Futbol takımı, personeller ve teknik ekibe yapılan korona virüs testleri negatif çıktığı için mutlu olduklarını söyleyen Büyükekşi, tedbirleri arttırarak çalışmalarını sürdüreceklerini de ifade etti.

"Test sonuçları bizi rahatlattı"
Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyanın önemli bir sınavdan geçtiğini belirten ve takımlarında sonuçların negatif çıkmasının biraz olsun kendilerini rahatlattığını aktaran Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Gerçekten çok zorlu bir süreçten geçiyoruz ve hala tedbir almaya devam etmek zorundayız. Elbette ki bu süreci en başından bu yana yönetmek gerçekten çok zorlu bir durumdu. Böylesine bir süreci daha önce kimse yaşamamıştır. Dolayısıyla, çok hassas olmak durumundaydık. Ancak her zaman dediğimiz gibi insan sağlığını birinci öncelik olarak gördük. Yaklaşık iki aylık arada ekip arkadaşlarımız kulübümüzdeki herkesle en ince detayına kadar ilgilendi. Bu sürecin sonunda herhangi olumsuz bir sonuca rastlanmamış olması bizleri hem rahatlattı hem de mutlu etti. Elbette ki bu sürecin devam ettiğinin farkındayız ve tedbirlerimizi olabildiğince sıkı tutmaya devam edeceğiz” dedi.

“Takımımız antrenmanları özledi"
Liglere verilen aranın insanlardaki futbol hasretini arttırdığına dikkat çeken Mehmet Büyükekşi, “Yaklaşık iki aylık arada sevdiğimiz bir çok şeyden uzak kalmak zorunda kaldık. Ama bu durum insanların değer katsayılarını da arttırdı. Türkiye’de herkesin futbolu çok özlediğini gözlemliyoruz ve ligin geri kalan kısmında belki de taraftarlarımız yanımızda olmayacak. Onların sezon başından bu yana büyük desteğini her zaman yanımızda gördük ancak bundan sonraki süreçte kalbimizde hissedeceğiz. Futbolcularımızın da antrenmanları çok özlediğini biliyorum ve çalışmalarımıza bugün itibariyle başlayacağız. Bizler bu süreçte de insan sağlığına her zaman olduğu gibi öncelik olarak göreceğiz. Umut ediyorum ki, tüm takımlar sağlıklı ve iyi bir hazırlık sürecinin ardından belirtilen takvime göre liglere yeniden başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

"Ligi en iyi noktada bitirmek istiyoruz"
Süper Lig’in sağlıklı bir şekilde başlamasının ardından iyi sonuçlar almaya devam edeceklerini söyleyen Büyükekşi, “Süper Lig’in belirtilen takvime göre başlamasının ardından sıkı bir süreç yaşayacağız. Sezon başından bu yana kötü zamanlarda bile takımımıza ve teknik heyetimize hep güvendik ve arkalarında durduk. Geldiğimiz noktaya baktığımızda hedefimizi ilk 10 olarak belirtmiştik. Şuanda da dokuzuncu sırada yer almamız önemli işler başardığımızı gösteriyor. Şu an son sekiz maçımız kaldı ve bu karşılaşmalardan da iyi sonuçlar alacağımıza gönülden inanıyorum. Umut ediyorum ki bu süreci tüm takımlar sağlıklı bir şekilde atlatacak ve ligimize yeniden başlayacağız” ifadelerine yer verdi.

"Hocamız ve bazı futbolcular karantinadan sonra ekibe katılacak"
Yurt dışına giden futbolcular ile teknik heyetin Gaziantep'e döndükten sonra her vatandaş gibi karantinaya alındıklarını söyleyen Büyükekşi, “Yaşanılan pandemi sürecinin insanları duygusal olarak da fazlasıyla etkilediğini biliyoruz. Elbette bu süreci sevdikleriyle geçirmek isteyen arkadaşlarımıza da saygı duymak zorundaydık. Şu an dört futbolcumuzla birlikte teknik heyetimiz de Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda karantina da bulunuyor. Kaptanlarımız Günay Güvenç ve Kana Bıyık’la birlikte Souleymane Diarra’nın karantinası önümüzdeki gün bitiyor. Onlar da Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı prosedürlerin ardından takımımıza katılacak. Bu süreçte tüm personelimizle onların yanında olduk, bir eksiklik hissetmemelerini sağladığımıza inanıyorum. Yaklaşık bir hafta sonra yeniden teknik direktörümüzle ve tüm futbolcularımızla birlikte tam kadro olarak çalışmalara başlayacağız” şeklinde konuştu.

“Bu ülkede yaşadığımız için şanslıyız"
Korona virüs salgınına karşı Türkiye’nin önemli bir duruş sergilediğini de ifade eden Mehmet Büyükekşi, “Sürecin en başından bu yana tüm dünya önemli bir testten de geçmiş oldu. Kendimizi böylesine bir ülkede yaşadığımız için şanslı hissetmemiz gerektiğini de bir kez daha görmüş olduk. Gerçekten önemli bir duruş sergiledik ve hep beraber güzel günlere doğru yaklaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Elbette ki Sağlık Bakanlığımızın duyurularına karşı hassasiyetimizi sürdürmek zorundayız. Bir an önce bu salgının üstesinden hep birlikte geleceğimize ve atlatacağımıza inanıyorum. Bir kez daha hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, hastalarımıza da acil şifalar dilerim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GAGİAD Resim yarışması ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER GAGİAD Resim yarışması ödülleri sahiplerini buldu
Profesör Tarhan, korona dönemi insan psikolojisini değerlendirdi
YEREL HABERLER Profesör Tarhan, korona dönemi insan psikolojisini ...
Şahinbey'de asfalt mesaisi gece gündüz sürüyor
YEREL HABERLER Şahinbey'de asfalt mesaisi gece gündüz sürüyor
Fadıloğlu’ndan çiftçiler günü mesajı
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan çiftçiler günü mesajı
Hemşirelik haftası kutlamaları SANKO Üniversitesi hastanesi yönetiminden hemşirelere moral
YEREL HABERLER Hemşirelik haftası kutlamaları SANKO Üniversitesi ...
ANKA’dan hemşirelere teşekkür
YEREL HABERLER ANKA’dan hemşirelere teşekkür
Gaziantep FK'da korona virüs testleri negatif
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da korona virüs testleri negatif
Çocuklar 53 gün sonra parklara kavuştu
YEREL HABERLER Çocuklar 53 gün sonra parklara kavuştu
İslahiye'de gün çocukların günü
YEREL HABERLER İslahiye'de gün çocukların günü
Nizip'te kameradan belirlenen oto hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Nizip'te kameradan belirlenen oto hırsızlığı ...
Gaziantep'te sokağa çıkan çocuklar, parklara koştu
YEREL HABERLER Gaziantep'te sokağa çıkan çocuklar, parklara koştu
Gaziantep'te, çarşıda yoğunluk
YEREL HABERLER Gaziantep'te, çarşıda yoğunluk
Önce kameraya sonra polise yakalandılar
YEREL HABERLER Önce kameraya sonra polise yakalandılar
Büyükşehir’den engelliler haftası mesajı “Engelliler için var gücümüzle çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Büyükşehir’den engelliler haftası mesajı “Engelliler ...
Panelvan araçla yolcu taşırken yakalandılar
YEREL HABERLER Panelvan araçla yolcu taşırken yakalandılar
Kaçak avcılara 6 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kaçak avcılara 6 bin lira ceza
Uyuşturucudan 8 yıl cezası olan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucudan 8 yıl cezası olan şahıs yakalandı
Evcil hayvanlara talep patladı
YEREL HABERLER Evcil hayvanlara talep patladı
Bekçilerden hırsıza suçüstü baskın
YEREL HABERLER Bekçilerden hırsıza suçüstü baskın
Araban'da yeniden vaka görülmeye başlandı
YEREL HABERLER Araban'da yeniden vaka görülmeye başlandı
Geçmişte kuyruğa girilen meyan şerbetine bu yıl ilgi yok
YEREL HABERLER Geçmişte kuyruğa girilen meyan şerbetine bu yıl ilgi ...
Karantinadaki milli futbolcu Zeki Çelik'ten önemli açıklamalar
YEREL HABERLER Karantinadaki milli futbolcu Zeki Çelik'ten önemli ...
Başkan Tahmazoğlu, engelli Abidin’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu, engelli Abidin’i ziyaret etti
Gaziantep'te vaka sayıları artınca maske zorunlu oldu
YEREL HABERLER Gaziantep'te vaka sayıları artınca maske zorunlu oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X