Gaziantep’te facianın eşiğinden dönüldü İslahiye ilçesinde yoldan çıkan tüp kamyonu ağaca çarparak durabildi

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– Gaziantep’in İslahiye ilçesinde tüp yüklü kamyon yoldan çıkarak ağaca çarptı. Can kaybının yaşanmadığı kazada facianın eşiğinden dönüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş’tan Hatay’a tüp taşıyan Y.A idaresindeki 46 FV 966 plakalı kamyon İslahiye T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi kavşağında aniden önüne çıkan bir başka kamyona çarpmamak için yaptığı müdahale ile ilk öne refüje çıktı sonrasında durabilmek için bir ağaca çarptı. Facianın eşiğinden dönülen kazayla ilgili inceleme başlatılırken diğer kamyon ise olay yerinden kaçtı.

Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.

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