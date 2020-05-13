Gaziantep FK antrenmanlara başladı

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>EYYÜP BURUN / GAZİANTEP,(DHA) - <br>Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, liglere verilen aranın ardından ilk çalışmasını uygulanan sağlık tedbirleriyle birlikte gerçekleştirdi.<br>Teknik direktör Marius Sumudica'nın karantinada bulunmasından dolayı antrenörler Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman iki grup halinde yapıldı. Her grup yaklaşık 1 saatlik özel program eşliğinde çalışırken, ilk grup 16:30'da antrenmana başlarken, ikinci grup ise 17:30'da start verdi. Yenileme çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde dayanıklılık koşuları gerçekleştirildi. <br>Antrenmana karantinada bulunan Kana-Bıyık, Maxim, Günay ve Diarra katılamadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>-Antrenmandan detaylarDHA-Spor Türkiye-Gaziantep / Merkez EYYÜP BURUN<br>2020-05-13 20:03:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.