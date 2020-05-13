Gaziantep FK antrenmanlara başladı

<br>EYYÜP BURUN / GAZİANTEP,(DHA) - <br>Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, liglere verilen aranın ardından ilk çalışmasını uygulanan sağlık tedbirleriyle birlikte gerçekleştirdi.<br>Teknik direktör Marius Sumudica'nın karantinada bulunmasından dolayı antrenörler Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman iki grup halinde yapıldı. Her grup yaklaşık 1 saatlik özel program eşliğinde çalışırken, ilk grup 16:30'da antrenmana başlarken, ikinci grup ise 17:30'da start verdi. Yenileme çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde dayanıklılık koşuları gerçekleştirildi. <br>Antrenmana karantinada bulunan Kana-Bıyık, Maxim, Günay ve Diarra katılamadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>-Antrenmandan detaylarDHA-Spor Türkiye-Gaziantep / Merkez EYYÜP BURUN<br>2020-05-13 20:03:32<br>
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