Gaziantep'te, 'torbacı' operasyonu: 19 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gaziantep'te, 'torbacı' operasyonu: 19 gözaltı

DHA

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen helikopter destekli operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Helikopter destekli düzenlenen, özel harekatçıların da katıldığı operasyonda polisler, 23 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı baskınlarda; 7 kilo 800 gram metamfetamin, 1 kilo 400 gram eroin, 1 kilo 200 gram esrar, 350 gram bonzai, 153 kök kenevir, 8...

Gaziantep'te, 'torbacı' operasyonu: 19 gözaltı

<br>GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen helikopter destekli operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Helikopter destekli düzenlenen, özel harekatçıların da katıldığı operasyonda polisler, 23 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı baskınlarda; 7 kilo 800 gram metamfetamin, 1 kilo 400 gram eroin, 1 kilo 200 gram esrar, 350 gram bonzai, 153 kök kenevir, 8 tabanca ile 5 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen para ele geçirildi, 19 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları süren şüphelilerin; 'uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-05-14 09:55:14<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te tatlı mesaisi başladı, baklavacılar 'hile' uyarısı yaptı
YEREL HABERLER Gaziantep'te tatlı mesaisi başladı, baklavacılar ...
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
Cezaevinden izinli çıktı, çiftçinin traktörünü çaldı Traktör sahibi yaşlı kadının hırsızlara bedduası güldürdü
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıktı, çiftçinin traktörünü ...
Gaziantep FK antrenmanlara başladı
YEREL HABERLER Gaziantep FK antrenmanlara başladı
Gaziantep’teki sosyal konutlarda kura heyecanı başlıyor
YEREL HABERLER Gaziantep’teki sosyal konutlarda kura heyecanı ...
15 günde 15 milyon maske üretilecek
YEREL HABERLER 15 günde 15 milyon maske üretilecek
Gaziantep’te facianın eşiğinden dönüldü İslahiye ilçesinde yoldan çıkan tüp kamyonu ağaca çarparak durabildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te facianın eşiğinden dönüldü İslahiye ...
Gaziantep FK sahaya indi
YEREL HABERLER Gaziantep FK sahaya indi
Gaziantep Başkanı Büyükekşi ligin devam etmesinden yana "Lige kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Gaziantep Başkanı Büyükekşi ligin devam etmesinden ...
GAGİAD Resim yarışması ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER GAGİAD Resim yarışması ödülleri sahiplerini buldu
Profesör Tarhan, korona dönemi insan psikolojisini değerlendirdi
YEREL HABERLER Profesör Tarhan, korona dönemi insan psikolojisini ...
Şahinbey'de asfalt mesaisi gece gündüz sürüyor
YEREL HABERLER Şahinbey'de asfalt mesaisi gece gündüz sürüyor
Fadıloğlu’ndan çiftçiler günü mesajı
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan çiftçiler günü mesajı
Hemşirelik haftası kutlamaları SANKO Üniversitesi hastanesi yönetiminden hemşirelere moral
YEREL HABERLER Hemşirelik haftası kutlamaları SANKO Üniversitesi ...
ANKA’dan hemşirelere teşekkür
YEREL HABERLER ANKA’dan hemşirelere teşekkür
Gaziantep FK'da korona virüs testleri negatif
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da korona virüs testleri negatif
Çocuklar 53 gün sonra parklara kavuştu
YEREL HABERLER Çocuklar 53 gün sonra parklara kavuştu
İslahiye'de gün çocukların günü
YEREL HABERLER İslahiye'de gün çocukların günü
Nizip'te kameradan belirlenen oto hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Nizip'te kameradan belirlenen oto hırsızlığı ...
Gaziantep'te sokağa çıkan çocuklar, parklara koştu
YEREL HABERLER Gaziantep'te sokağa çıkan çocuklar, parklara koştu
Gaziantep'te, çarşıda yoğunluk
YEREL HABERLER Gaziantep'te, çarşıda yoğunluk
Önce kameraya sonra polise yakalandılar
YEREL HABERLER Önce kameraya sonra polise yakalandılar
Büyükşehir’den engelliler haftası mesajı “Engelliler için var gücümüzle çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Büyükşehir’den engelliler haftası mesajı “Engelliler ...
Panelvan araçla yolcu taşırken yakalandılar
YEREL HABERLER Panelvan araçla yolcu taşırken yakalandılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X