OSB'de korona virüs için gerekli tüm önlemler alındı "OSB Başkanı Cengiz Şimşek: "Bütün tesisler gerekli önlemleri almıştır" "Üretmek ve tedarik zincirini sürdürülebilir hale getirmek zorundayız" "Korona virüs denetimlerimiz bütün firmalarımızda sürüyor"

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de etkisini sürdüren Covid 19 virüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan OSB Başkan Cengiz Şimşek “Covid 19 virüsüne yönelik OSB’de ki bütün tesisler gerekli önlemi almıştır. Bütün tesisler denetlenmektedir” dedi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmelerin Covid 19 Virüs salgınına yönelik gerekli önlemleri aldığını ifade eden OSB Başkanı Cengiz Şimşek günde 120 tesisin Gaziantep Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve OSB yetkilileri tarafından sıkı bir şekilde denetlendiğini ifade etti. OSB'nin büyük bir aile olduğunu ve önemli bir süreçten geçtiğini anlatan Başkan Şimşek, "Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 180 bin çalışanı ve onların aileleriyle yaklaşık bir milyon nüfuslu bir ailedir. OSB’de faaliyet gösteren tesislerde çalışan işçilerimizin gerek sağlıkları gerekse can güvenlikleri için olağan üstü önlemler alınmış olup söz konusu çalışanlar günün 8 saatini çalıştıkları tesislerde, geriye kalan 16 saati aileleriyle ve çevreleriyle geçirmektedir. Bütün tesislerimizde Covid 19 virüsüne yönelik alınan önlemler üst düzeydir. Çalışanların günlük sağlık kontrolleri, sosyal mesafe kurallarına uyumları, tesislerin sürekli dezenfekte edilişi, yemekhane kurallarının uygulamalara göre düzenlenmesi, işçi servislerinin dezenfekte edilmesi ve kurallara uygun olarak işçilerin servislerde oturmaları gerek işletme görevlileri tarafından gerekse Gaziantep Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve OSB yetkilileri tarafından denetlenmektedir. Tesislerde ortaya çıktığı iddia edilen vakaların bulunması bu işçilerin söz konusu rahatsızlığa işletmelerde yakalandığın anlamını taşımaz. Unutulmaması gerek ki işçiler iş yerlerinde günde 8 saat çalışmakta ve olağan üstü tedbirler altında çalıştırılmaktadır. Elbette Gaziantep’te son zamanlarda vaka sayısının artışı dikkat çekicidir. Birlikte el ele vererek bu süreci birlikte atlatacağız vatandaşlarımızdan bu süreçte daha dikkatli olmalarını bekliyoruz. Gaziantep’ te sürecin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlayan Başta Gaziantep Valimiz Davut Gül olmak üzere il sağlık müdürlüğümüze, yerel yönetimlerimize ve bu çabanın içerisinde olan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"Üretmek ve devletin yükünü almak zorundayız"

Gaziantep’ in Türkiye’nin en önemli sanayi kentlerinden birisi olduğuna dikkat çeken OSB Başkanı Şimşek, "Ülkemizin sahip olduğu sanayi çeşitliliği dikkat çekmektedir. Bugün gıda sektörlerimiz Türkiye’nin bütün gıda ihtiyacını karşılamak amacı ile çalışırken vatandaşlarımızın maske ihtiyacı için dokumasız kumaş üreten tesislerimiz Türkiye’nin maske ve tulum ihtiyacını karşılamak için bu zorlu süreçte ülkesinin ve milletinin yanındadır. Üretmek ve devletin yükünü almak zorundayız. Yaptığımız denetimler ve eğitimlerde görüyoruz ki en küçük işletmeden en büyük işletmeye kadar bütün işletmeler korona virüse karşı önlemleri belirlenen kurallara göre, hatta daha fazlasını alarak uygulamaktadır” şeklinde konuştu.

"Süreci birlikte aşacağız"

Türkiye’nin ve Gaziantep’ in bu süreci daha iyi aşabilmesi için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini ifade eden Başkan Şimşek “Biz sanayiciler üzerimize düşenleri yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da bu süreci doğru yönetmesi ve kurallara uyması gerekmektedir. Bu salgını yenmenin tek yoku kurallara uymak ve birlikte hareket etmektir. Biz sanayiciler üzerimize düşenleri yapıyoruz. Çalışanlarımızı en iyi şekilde korurken üretimimizi sürdürmeye tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini sağlamaya ve ülkemizin, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu temel gıda ürünlerinin yanı sıra sağlık sektörünün en büyük ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Korona virüs görülen tesisler denetlendi

OSB bünyesinde faaliyet gösteren bütün tesislerde olduğu gibi Covid 19 vakası görülen bütün tesislerde gerekli denetimlerin büyük bir titizlikle yapıldığını da sözlerine ekleyen Başkan Şimşek “Bizler gerekli önlemlerimizi alarak uygulamalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Bu sorunun yerelde ve ulusalda çözümünün en önemli aktörleri arasında yer alıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yine Gaziantep Valiliğimiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve OSB’de ki yetkililerimiz gerekli denetimi yapacak, eksiklerin giderilmesi için çalışacak ve tesislerimizin en iyi şekilde üretime devam etmesi için gerekli sağlık ortamlarının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

