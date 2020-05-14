OSB'de korona virüs için gerekli tüm önlemler alındı "OSB Başkanı Cengiz Şimşek: "Bütün tesisler gerekli önlemleri almıştır" "Üretmek ve tedarik zincirini sürdürülebilir hale getirmek zorundayız" "Korona virüs denetimlerimiz bütün firmalarımızda sürüyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

OSB'de korona virüs için gerekli tüm önlemler alındı "OSB Başkanı Cengiz Şimşek: "Bütün tesisler gerekli önlemleri almıştır" "Üretmek ve tedarik zincirini sürdürülebilir hale getirmek zorundayız" "Korona virüs denetimlerimiz bütün firmalarımızda sürüyor"

İHA

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdüren Covid 19 virüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan OSB Başkan Cengiz Şimşek "Covid 19 virüsüne yönelik OSB'de ki bütün tesisler gerekli önlemi almıştır. Bütün tesisler denetlenmektedir" dedi.

OSB'de korona virüs için gerekli tüm önlemler alındı "OSB Başkanı Cengiz Şimşek: "Bütün tesisler gerekli önlemleri almıştır" "Üretmek ve tedarik zincirini sürdürülebilir hale getirmek zorundayız" "Korona virüs denetimlerimiz bütün firmalarımızda sürüyor"

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de etkisini sürdüren Covid 19 virüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan OSB Başkan Cengiz Şimşek “Covid 19 virüsüne yönelik OSB’de ki bütün tesisler gerekli önlemi almıştır. Bütün tesisler denetlenmektedir” dedi.
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmelerin Covid 19 Virüs salgınına yönelik gerekli önlemleri aldığını ifade eden OSB Başkanı Cengiz Şimşek günde 120 tesisin Gaziantep Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve OSB yetkilileri tarafından sıkı bir şekilde denetlendiğini ifade etti. OSB'nin büyük bir aile olduğunu ve önemli bir süreçten geçtiğini anlatan Başkan Şimşek, "Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 180 bin çalışanı ve onların aileleriyle yaklaşık bir milyon nüfuslu bir ailedir. OSB’de faaliyet gösteren tesislerde çalışan işçilerimizin gerek sağlıkları gerekse can güvenlikleri için olağan üstü önlemler alınmış olup söz konusu çalışanlar günün 8 saatini çalıştıkları tesislerde, geriye kalan 16 saati aileleriyle ve çevreleriyle geçirmektedir. Bütün tesislerimizde Covid 19 virüsüne yönelik alınan önlemler üst düzeydir. Çalışanların günlük sağlık kontrolleri, sosyal mesafe kurallarına uyumları, tesislerin sürekli dezenfekte edilişi, yemekhane kurallarının uygulamalara göre düzenlenmesi, işçi servislerinin dezenfekte edilmesi ve kurallara uygun olarak işçilerin servislerde oturmaları gerek işletme görevlileri tarafından gerekse Gaziantep Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve OSB yetkilileri tarafından denetlenmektedir. Tesislerde ortaya çıktığı iddia edilen vakaların bulunması bu işçilerin söz konusu rahatsızlığa işletmelerde yakalandığın anlamını taşımaz. Unutulmaması gerek ki işçiler iş yerlerinde günde 8 saat çalışmakta ve olağan üstü tedbirler altında çalıştırılmaktadır. Elbette Gaziantep’te son zamanlarda vaka sayısının artışı dikkat çekicidir. Birlikte el ele vererek bu süreci birlikte atlatacağız vatandaşlarımızdan bu süreçte daha dikkatli olmalarını bekliyoruz. Gaziantep’ te sürecin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlayan Başta Gaziantep Valimiz Davut Gül olmak üzere il sağlık müdürlüğümüze, yerel yönetimlerimize ve bu çabanın içerisinde olan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
"Üretmek ve devletin yükünü almak zorundayız"
Gaziantep’ in Türkiye’nin en önemli sanayi kentlerinden birisi olduğuna dikkat çeken OSB Başkanı Şimşek, "Ülkemizin sahip olduğu sanayi çeşitliliği dikkat çekmektedir. Bugün gıda sektörlerimiz Türkiye’nin bütün gıda ihtiyacını karşılamak amacı ile çalışırken vatandaşlarımızın maske ihtiyacı için dokumasız kumaş üreten tesislerimiz Türkiye’nin maske ve tulum ihtiyacını karşılamak için bu zorlu süreçte ülkesinin ve milletinin yanındadır. Üretmek ve devletin yükünü almak zorundayız. Yaptığımız denetimler ve eğitimlerde görüyoruz ki en küçük işletmeden en büyük işletmeye kadar bütün işletmeler korona virüse karşı önlemleri belirlenen kurallara göre, hatta daha fazlasını alarak uygulamaktadır” şeklinde konuştu.
"Süreci birlikte aşacağız"
Türkiye’nin ve Gaziantep’ in bu süreci daha iyi aşabilmesi için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini ifade eden Başkan Şimşek “Biz sanayiciler üzerimize düşenleri yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da bu süreci doğru yönetmesi ve kurallara uyması gerekmektedir. Bu salgını yenmenin tek yoku kurallara uymak ve birlikte hareket etmektir. Biz sanayiciler üzerimize düşenleri yapıyoruz. Çalışanlarımızı en iyi şekilde korurken üretimimizi sürdürmeye tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini sağlamaya ve ülkemizin, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu temel gıda ürünlerinin yanı sıra sağlık sektörünün en büyük ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Korona virüs görülen tesisler denetlendi
OSB bünyesinde faaliyet gösteren bütün tesislerde olduğu gibi Covid 19 vakası görülen bütün tesislerde gerekli denetimlerin büyük bir titizlikle yapıldığını da sözlerine ekleyen Başkan Şimşek “Bizler gerekli önlemlerimizi alarak uygulamalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Bu sorunun yerelde ve ulusalda çözümünün en önemli aktörleri arasında yer alıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yine Gaziantep Valiliğimiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve OSB’de ki yetkililerimiz gerekli denetimi yapacak, eksiklerin giderilmesi için çalışacak ve tesislerimizin en iyi şekilde üretime devam etmesi için gerekli sağlık ortamlarının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Haftalar sonra yeniden tezgah açtılar
YEREL HABERLER Haftalar sonra yeniden tezgah açtılar
Gaziantep FK korona sonrası ilk antrenmanını yaptı
YEREL HABERLER Gaziantep FK korona sonrası ilk antrenmanını yaptı
Gazianteplileri yazılan rekor sayıda ceza da durdurmadı Türkiye'de yazılan cezaların yarısı Gaziantep'te yazıldı Vaka sayısı artınca kentte maske zorunlu hale getirildi
YEREL HABERLER Gazianteplileri yazılan rekor sayıda ceza da ...
İlklerin kadını ilk sırada Fatma Şahin en başarılı belediye başkanı İmamoğlu listede yok
YEREL HABERLER İlklerin kadını ilk sırada Fatma Şahin en başarılı ...
Doğru’dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı
YEREL HABERLER Doğru’dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı
Gaziantep'te, 'torbacı' operasyonu: 19 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 'torbacı' operasyonu: 19 gözaltı
Gaziantep'te tatlı mesaisi başladı, baklavacılar 'hile' uyarısı yaptı
YEREL HABERLER Gaziantep'te tatlı mesaisi başladı, baklavacılar ...
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
Cezaevinden izinli çıktı, çiftçinin traktörünü çaldı Traktör sahibi yaşlı kadının hırsızlara bedduası güldürdü
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıktı, çiftçinin traktörünü ...
Gaziantep FK antrenmanlara başladı
YEREL HABERLER Gaziantep FK antrenmanlara başladı
Gaziantep’teki sosyal konutlarda kura heyecanı başlıyor
YEREL HABERLER Gaziantep’teki sosyal konutlarda kura heyecanı ...
15 günde 15 milyon maske üretilecek
YEREL HABERLER 15 günde 15 milyon maske üretilecek
Gaziantep’te facianın eşiğinden dönüldü İslahiye ilçesinde yoldan çıkan tüp kamyonu ağaca çarparak durabildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te facianın eşiğinden dönüldü İslahiye ...
Gaziantep FK sahaya indi
YEREL HABERLER Gaziantep FK sahaya indi
Gaziantep Başkanı Büyükekşi ligin devam etmesinden yana "Lige kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Gaziantep Başkanı Büyükekşi ligin devam etmesinden ...
GAGİAD Resim yarışması ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER GAGİAD Resim yarışması ödülleri sahiplerini buldu
Profesör Tarhan, korona dönemi insan psikolojisini değerlendirdi
YEREL HABERLER Profesör Tarhan, korona dönemi insan psikolojisini ...
Şahinbey'de asfalt mesaisi gece gündüz sürüyor
YEREL HABERLER Şahinbey'de asfalt mesaisi gece gündüz sürüyor
Fadıloğlu’ndan çiftçiler günü mesajı
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan çiftçiler günü mesajı
Hemşirelik haftası kutlamaları SANKO Üniversitesi hastanesi yönetiminden hemşirelere moral
YEREL HABERLER Hemşirelik haftası kutlamaları SANKO Üniversitesi ...
ANKA’dan hemşirelere teşekkür
YEREL HABERLER ANKA’dan hemşirelere teşekkür
Gaziantep FK'da korona virüs testleri negatif
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da korona virüs testleri negatif
Çocuklar 53 gün sonra parklara kavuştu
YEREL HABERLER Çocuklar 53 gün sonra parklara kavuştu
İslahiye'de gün çocukların günü
YEREL HABERLER İslahiye'de gün çocukların günü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X