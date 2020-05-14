Gaziantep'te çarşıda yasak öncesi yoğunluk yaşandı

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

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<br>Kadir GÜNEŞ, Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi çarşı ve meydanlarda yoğunluk yaşandı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanacağı illerden biri olan Gaziantep'te Karagöz ve Gaziler Caddeleri'nde yoğunluk oluştu. Maskesiz girişlere izin verilmeyen caddelerde, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.<br>Polisler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve evde kalmaları yönünde anonslar yaparak, uyardı.<br>DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ<br>2020-05-14 14:26:03<br>

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