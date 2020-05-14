Alışveriş yapan kadınların korkulu rüyası kameralara yakalandı Yankesici kadınlar polisten kaçamadı

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Gaziantep'te mağazalarda alışveriş yapan kadınların korkulu rüyası olan kadınlar, önce kameralara ardından polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te çeşitli mağazalarda 5 Şubat, 15 Nisan 6 Mayıs ve 12 Mayıs 2020 tarihlerinde 4 yankesicilik olayı meydana geldi. Alışveriş yapan kadınların cüzdan ve telefonlarının çalınması üzerine harekete geçen polis ekipleri, önce çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kameralardan kadınların kimliğini tespit eden ekipler, düzenlediği operasyonla 2 kadını yakaladı. Gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen kadınlardan biri tutuklanırken, diğeri hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

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