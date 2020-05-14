Alışveriş yapan kadınların korkulu rüyası kameralara yakalandı Yankesici kadınlar polisten kaçamadı

Gaziantep'te mağazalarda alışveriş yapan kadınların korkulu rüyası olan kadınlar, önce kameralara ardından polise yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te çeşitli mağazalarda 5 Şubat, 15 Nisan 6 Mayıs ve 12 Mayıs 2020 tarihlerinde 4 yankesicilik olayı meydana geldi. Alışveriş yapan kadınların cüzdan ve telefonlarının çalınması üzerine harekete geçen polis ekipleri, önce çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kameralardan kadınların kimliğini tespit eden ekipler, düzenlediği operasyonla 2 kadını yakaladı. Gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen kadınlardan biri tutuklanırken, diğeri hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.
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