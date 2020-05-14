Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe

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Gaziantep polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda 31 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

Gaziantep polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda 31 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak kullanmak ve ticaretinden, 24 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapıldı. Polisler ayrıca 48 aranan şahıs yakalarken, 21 şahsa ise kabahatlerden işlem yaptı. Operasyonunda 9 Kilo 402 gram metamfetamin, 1 kilo 404 gram eroin, 2 kilo 604 gram esrar, 330 gram bonzai ve 1 gram diğer uyuşturucu maddeleri olmak üzere toplamda 13 kilo 941 gram uyuşturucu maddeleri 153 kök kenevir bitkisi, 5 kök esrar, 15 adet ruhsatsız silah, 109 adet fişek , 2 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı silah, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet çalıntı kamera monitörü, 127 adet çalıntı plastik malzeme, çok sayıda çalıntı inşaat malzemeleri, 30 adet çalıntı demir mazgal, çok sayıda çalıntı demir, 8 adet çalıntı akü, 1 adet çalıntı bisiklet, 7 adet yarım altın, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, 7 adet hassas terazi, 9 adet kesici alet ele geçirildi.

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