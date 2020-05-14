Gaziantep FK'dan neşeli antrenman

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<br>GAZİANTEP (DHA) Gaziantep Futbol Kulübü, liglere verilen aranın ardından hazırlıklarını sağlık tedbirleriyle birlikte sürdürüyor.<br>Teknik direktör Marius Sumudica'nın karantinada bulunmasından dolayı antrenörler Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman iki grup halinde yapıldı. Her grup yaklaşık 1 saatlik özel program eşliğinde çalıştı. İlk grup 16.30'da antrenmana başlarken, ikinci grup ise 17.30'da start verdi. Yenileme çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.<br>Gaziantep ekibi, dutbolcuların özel istekleriyle oluşturulan şarkı listesi eşliğinde antrenmanı renkli bir şekilde gerçekleştirdi. <br>Antrenmana Kana-Biyik, Maxim, Günay ve Diarra, karantinada bulunduklarından dolayı katılmadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>Antrenmandan detaylarDHA-Spor Türkiye-Gaziantep <br>2020-05-14 20:48:11<br>

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