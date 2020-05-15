Başkan Doğru’dan Dünya Engelliler Haftası Mesajı

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru,1016 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Doğru mesajında, "İnsanoğlunun ortak sorunu olan engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, hepimizi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir sosyal olgudur. Engelli olmak bireysel bir sorun olmayıp sosyal boyutlarıyla herkesi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Engelli vatandaşlarımıza farklılıklarını hissettirmeden normal hayat standardını temin etmek ancak toplumsal duyarlılıkla mümkündür. Sosyal hayatta engellilere sağlanan imkan ve kolaylıklar, bir toplumun gelişmişlik düzeyi ve çağdaşlığının ölçütü olmakla beraber; insana verilen değer ve önemin belirgin yansımalarıdır. Diğer bir ifadeyle, engellilere gösterilen anlayış ve hoşgörü, uygar bir toplum kimliği kazanmada etkin bir rol oynamaktadır. İnsanlar, engeller yüzünden başarılı olamadıklarını düşünürler; oysaki yürünen bir yolda eğer engel yoksa yolun sonunda gerçek bir başarı da yoktur. Kendilerine inanıldığı ve fırsat verildiği takdirde, engel tanımadan ve herkes kadar başarılı ve üretken olabildiklerini ‘’bizzat’’ kendilerini kanıtlayan engelli kardeşlerimiz, bu başarılarıyla toplumun geneline de örnek olmaktadırlar. Engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak, insanlık görevimiz olduğu gibi önemli toplumsal sorumluluklarımızdandır. Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmayı bir insanlık görevi olarak görüyor ve bu haftanın engelli vatandaşlarımızın sorunları konusunda hassasiyetin ve bilincin artmasına vasıta olması temennisiyle, başta Arabanlı engelli kardeşlerimiz olmak üzere Dünya Engelliler Haftasını kutlarken; onları sevgiyle kucaklayarak ailelerine ve tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu, yaşam sevinci dolu günler temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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