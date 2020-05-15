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Koronadan etkilenen işletmelere yazılım jesti

İHA

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknopark firmalarından Perasis, Koronavirüs sürecinden etkilenen küçük işletmelere Faturaport yazılımını ücretsiz sunarak teknoloji desteği sağlayacak.

Koronadan etkilenen işletmelere yazılım jesti

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknopark firmalarından Perasis, Koronavirüs sürecinden etkilenen küçük işletmelere Faturaport yazılımını ücretsiz sunarak teknoloji desteği sağlayacak.
Faturalara dokunmak, kağıt faturaları kargo ile müşterilere iletmek, faturalara temas eden kişi sayısının artmasıyla Koronavirusun bulaşma riskinin arttığını dikkate alan Gaziantep Teknopark firmalarından Perasis Yazılım, küçük ölçekli işletmelerin fatura süreçlerini dijitale taşıyarak ücretsiz olarak eDönüşüm uygulamaları ile Koronavirüs yayılma nedenlerinden biri olan teması ortadan kaldırılmasına yardımcı olma kararı aldı. Faturaport.com adresinden ücretsiz olarak üye olunup kullanılabilen uygulama, işletmelerin eFatura ve eArşiv faturalarını elektronik ortamda oluşturup ePosta ile göndererek, kargo süreçlerindeki temastan kaçınılmasına ücretsiz olanak sağlıyor.
Birçok farklı ürün içeren bir yazılım şirketi olarak GAÜN Teknopark’ta faaliyet gösteren Perasis Teknoloji, çeşitli segmentlerdeki müşterilerine geniş bir yelpazeden hizmet veriyor. Perasis Yazılımın kurucusu Dr. Ahmet Bozgeyik, firmalarının ulusal ve uluslararası birçok kuruluşa yazılım hizmeti sağladığını vurgularken “Faturaport ile dijitalleşme sürecindeki ilk adımı masrafsız şekilde atmak isteyen startup’lara ve küçük ölçekli firmalara portal ücreti talep etmeden yardımcı olacağız. Faturaların dijital dönüşümü artık verimlilikten daha çok halk sağlığı sorunu olmaya başlamıştır. Bu noktada ticari kaygıyı bir kenara bırakıp sorumlulukla hareket ederek yazılımımızı ücretsiz sunmayı uygun gördük. Bu noktada Teknopark’ın da desteğiyle bu jestimizi daha çok küçük işletmeye duyurmak istiyoruz” dedi.
Dr. Ahmet Bozgeyik, Faturaport ile şirketlerin eDönüşüm süreçlerinde kazandığı avantajları ise şöyle anlattı:
"Faturaport ile dijitalleşmeye henüz başlamamış ancak bu adımı masrafsız atmak isteyen startuplara ve küçük ölçekli firmalarımıza portal ücreti almadan yardımcı oluyoruz. Ayrıca söz konusu işletmelerimizin mali müşavirlerinin de işlerini kolaylaştırıyor, sistemdeki tüm faturaların muhasebeleştirmelerini çok kolay bir şekilde yapmalarını sağlayacak altyapıyı sunuyoruz. Ek olarak; mali müşavirlerin mükellefleri adına BABS süreçlerini çok daha hızlı ve hatasız yapmalarını sağlayacak fonksiyonları da yine faturaport.com portalımız üzerinden ücretsiz olarak sağlıyoruz.”
Faturaport henüz dijitalleşmeye adım atmamış işletmelerin fatura ihtiyaçlarını yazılıma gerek kalmadan webden ve mobil uygulamadan ücretsiz olarak çözmeyi hedeflemektedir. İhtiyaç duyan işletmeler faturaport.com adresinden yazılıma ücretsiz ulaşabilir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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