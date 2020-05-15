Gaziantep ve Kilis'te restore edilecek tarihi eser kalmadı Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven: “Bütün gücümüzle vatandaşlarımızın yanındayız” “Gaziantep ve Kilis’te restore edilecek tarihi eser kalmadı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gaziantep ve Kilis'te restore edilecek tarihi eser kalmadı Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven: “Bütün gücümüzle vatandaşlarımızın yanındayız” “Gaziantep ve Kilis’te restore edilecek tarihi eser kalmadı”

İHA

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, bu yıl 1117 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak Vakıf Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, Gaziantep ve Kilis'te restore edilecek tarihi eser kalmadığını kaydetti.

Gaziantep ve Kilis'te restore edilecek tarihi eser kalmadı Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven: “Bütün gücümüzle vatandaşlarımızın yanındayız” “Gaziantep ve Kilis’te restore edilecek tarihi eser kalmadı”

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, bu yıl 1117 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak Vakıf Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, Gaziantep ve Kilis'te restore edilecek tarihi eser kalmadığını kaydetti.
Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bu süreçte vatandaşların yanında olduklarını belirten Bölge Müdürü İsa Güven, Gaziantep ve Kilis’te restore edilecek tarihi eserler kalmadığını, tamamının restorasyon işlemini yaptıklarının altını çizdi. Vakıf haftasını bu sene sahada kutlayamadıklarını ifade eden Güven, kutlamaların sosyal medya üzerinden yapıldığını belirtti.

“Sosyal medya üzerinden haftamızı kutluyoruz”
Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, “Mayıs ayının ikinci haftasında ülkemiz genelinde Vakıflar Haftası kutlanmaktadır. Maalesef bu yıl korona virüs nedeniyle biz genellikle Vakıflar Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı bu Vakıflar Haftası'nı sosyal medyada duyurmaya çalıştık. Biz de Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak bu 2020 yılındaki vakıflar haftasını maalesef bu virüsten dolayı herhangi bir etkinlik yapamadık. Bizim ana gayemizde vakıfların kuruluş çalışmalarını hayırseverlere duyurmak ve onları teşvik etmektir. Bu seneki temamız 'Vakıf Medeniyetinde şefkat ve merhamet' olacak. Genç nesillerimizi vakıflar konusunda yardımlaşma konusunda bilgilendirmekti ama maalesef bu sene herhangi bir etkinlik yapamadık. Sosyal medya üzerinden haftamızı kutluyoruz” dedi.

“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek veriyoruz”
İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek verdiklerinin altını çizen Güven, “Vakıflar Gaziantep Bölge Müdürlüğü 50 personelle 3 ili kapsayacak şekilde Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis illeri hizmet alanımızın içinde biz bu görevlerimizi yerine getirirken yardıma muhtaç insanımıza kuru gıda her ay salgından öncede devam ediyordu. Herhangi bir sosyal yardım kuruluşundan yardım almayan muhtaç sakat insanlarımıza aylık 950 TL ödüyoruz. Üniversite ve orta öğretim öğrencilerine burs veriyoruz” şeklinde konuştu.

“Gaziantep ve Kilis’te restore edilecek tarihi eser kalmadı”
Gaziantep ve Kilis’te restore edilecek tarihi eserler kalmadığını açıklayan Güven, “Tarihi eserlerin restorasyonu ile ilgili çalışmalarımız hassas bir şekilde devam ediyor. Gaziantep ve Kilis illerimizde restore edilecek eser kalmadı. Vakıflar olarak bütçeden herhangi bir yerden yardım almıyoruz. Tamamen kendi gelirlerimizle çalışanlarımızın maaşı dahil biraz önce saydığım her şeyi yapıyoruz. Vakıflar haftasının kutlanmasının ana amacı hayırsever insanların vakıf kurmaya teşvik etmektir” ifadelerini kullandı.

“Kira konusunda kolaylık sağlıyoruz”
Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait dükkanları kiralayanlara kolaylık sağlandığını hatırlatan Güven, “Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait kapalı çarşılar, iş yerleri, restoran, kafe ona benzer kararnameyle kapatılan yerlerin kiraları 3 ay vadesiz ertelendi. Diğer iş yerleri de kirasını ödeyemediği için herhangi bir yasal işlem ve faiz uygulaması da yapılmayacak ve vatandaşlarımıza kira tahsilatlarında kolaylık sağlayacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hırsızlık şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelileri yakalandı
Amca yeğenin arazi kavgasında kan döküldü
YEREL HABERLER Amca yeğenin arazi kavgasında kan döküldü
Zeytin bahçesinde ceset bulundu
YEREL HABERLER Zeytin bahçesinde ceset bulundu
İş ve kariyer merkezi istihdama destek olacak
YEREL HABERLER İş ve kariyer merkezi istihdama destek olacak
Koronadan etkilenen işletmelere yazılım jesti
YEREL HABERLER Koronadan etkilenen işletmelere yazılım jesti
Başkan Doğru’dan Dünya Engelliler Haftası Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan Dünya Engelliler Haftası Mesajı
Kuru sarımsak hasadı başladı 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü sarımsak tarlasında kutlandı
YEREL HABERLER Kuru sarımsak hasadı başladı 14 Mayıs Dünya Çiftçiler ...
Rektör Hanifi Aslan’dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Rektör Hanifi Aslan’dan 19 Mayıs mesajı
Milli güreşçi Furkan Dülger, Gaziantep'te sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Milli güreşçi Furkan Dülger, Gaziantep'te sağlığına ...
Yaralı kuşa Mehmetçik yardım elini uzattı
YEREL HABERLER Yaralı kuşa Mehmetçik yardım elini uzattı
Virüs çıktı bayram şekerleri tezgahta kaldı Korona virüs bayram şekerlerini de vurdu Kısıtlama ihtimali şekere ilgiyi azalttı
YEREL HABERLER Virüs çıktı bayram şekerleri tezgahta kaldı Korona ...
Önce şarkılarını seçtiler sonra antrenman yaptılar Gaziantep FK antrenmanlara müzik eşliğinde devam ediyor
YEREL HABERLER Önce şarkılarını seçtiler sonra antrenman ...
ANKA, Eczacılar Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER ANKA, Eczacılar Günü’nü kutladı
Polis motosiklet sürücülerini uyardı
YEREL HABERLER Polis motosiklet sürücülerini uyardı
Gaziantep FK'dan neşeli antrenman
YEREL HABERLER Gaziantep FK'dan neşeli antrenman
Gaziantep'te bayram alışverişi yasaklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te bayram alışverişi yasaklandı
Gaziantep'te, seyyar satıcılara koronavirüs yasağı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, seyyar satıcılara koronavirüs yasağı
İhtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak iftar yemeği
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak iftar yemeği
Başkan Ünverdi'den üretim çağrısı GSO Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: "Gaziantep, Türkiye ve Dünya için üretmek zorunda"
YEREL HABERLER Başkan Ünverdi'den üretim çağrısı GSO Başkanı Yönetim ...
GTO yönetimi komite başkanlarıyla video konferansta buluştu
YEREL HABERLER GTO yönetimi komite başkanlarıyla video konferansta ...
Gaziray ile İpekyolu'nun kesişim noktasında yapılan tünel 45 günde tamamlandı
YEREL HABERLER Gaziray ile İpekyolu'nun kesişim noktasında yapılan ...
Polisten özel çocuklara özel klip
YEREL HABERLER Polisten özel çocuklara özel klip
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe
Dilencilik yapan 11 çocuk ailelerine teslim edildi
YEREL HABERLER Dilencilik yapan 11 çocuk ailelerine teslim edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X