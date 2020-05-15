Bayram öncesi sokaklar ve mağazalar boş kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bayram öncesi sokaklar ve mağazalar boş kaldı

İHA

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Ramazan Bayramı'na bir hafta kala sokaklar sesiz mağazalar boş kaldı. İlçedeki 1520 yaş arasındaki gençler sokağa çıkarak ihtiyaçlarını karışladı.

Bayram öncesi sokaklar ve mağazalar boş kaldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Ramazan Bayramı'na bir hafta kala sokaklar sesiz mağazalar boş kaldı. İlçedeki 1520 yaş arasındaki gençler sokağa çıkarak ihtiyaçlarını karışladı.
Dünyada ve Türkiye'de toplum düzeninde köklü değişikliklere neden olan korona virüs salgını nedeniyle, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala İslahiye'deki sokaklarda sesizlik hakim. Önceki bayramlarda cıvıl cıvıl ve hareketli olan sokaklar bu yıl ise salgın nedeniyle adeta boş kaldı. Bayramlık kıyafet alışverişinin yapıldığı mağazalar ile iftar ve sahur sofralarını süsleyen gıdaların yer aldığı dükkan ve pazarlar sessizliğe büründü. Vatandaşlar salgın nedeniyle sokağa çıkmak yerine evde kalmayı tercih ederken, 1520 yaş arasındaki gençler ise kendilerine verilen izin kapsamında sokağa çıkarak ihtiyaçlarını giderdi.
Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan gençler, günler sonra dışarıda dolaşmanın da keyfini sürdü.

Esnaf zor durumda
Yaşanan salgın nedeniyle küçük esnaf da zor günler geçiriyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde evde kalan esnaflar, kısıtlamanın olmadığ günlerde ise büyük umutla iş yerlerini açıyor. Gıda ve sağlık sektörü haricindeki işletmelerin iş yapamadığını belirten esnaflar, devletten yardım bekliyor
İslahiye'de yaklaşık kırk yıldır konfeksiyon işletmeciliği yapan Yusuf Koyuncu, korona virüs salgını sürecinde sadece gıda satıldığını belirterek, "Vatandaşlarımız şu ara yemek içme derdine düşmüş durumdalar giyim işini bir kenara attılar. Sanki açlıktan ölecekmişiz gibi sadece yemeyi düşünüyoruz. Bizler küçük esnafıs. Bizim alışveriş yaptığımız büyük firmalar da çok sıkıntılı günler geçiriyor. Biz satmazsak onlar da üretmezse para kazanamıyoruz. Böyle bir şeyi ne 17 Ağustos depremi, ne Körfez krizi ne de 2001 ekonomik krizinde gördük. O dönemlerde sokağa çıkma kısıtlamaları olmuyordu. Şimdi insanlar virüs korkusundan dışarı bile çıkamıyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gençler haftalar sonra dışarıda
YEREL HABERLER Gençler haftalar sonra dışarıda
Hırsızlık şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelileri yakalandı
Amca yeğenin arazi kavgasında kan döküldü
YEREL HABERLER Amca yeğenin arazi kavgasında kan döküldü
Zeytin bahçesinde ceset bulundu
YEREL HABERLER Zeytin bahçesinde ceset bulundu
Gaziantep ve Kilis'te restore edilecek tarihi eser kalmadı Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven: “Bütün gücümüzle vatandaşlarımızın yanındayız” “Gaziantep ve Kilis’te restore edilecek tarihi eser kalmadı”
YEREL HABERLER Gaziantep ve Kilis'te restore edilecek tarihi eser ...
İş ve kariyer merkezi istihdama destek olacak
YEREL HABERLER İş ve kariyer merkezi istihdama destek olacak
Koronadan etkilenen işletmelere yazılım jesti
YEREL HABERLER Koronadan etkilenen işletmelere yazılım jesti
Başkan Doğru’dan Dünya Engelliler Haftası Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan Dünya Engelliler Haftası Mesajı
Kuru sarımsak hasadı başladı 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü sarımsak tarlasında kutlandı
YEREL HABERLER Kuru sarımsak hasadı başladı 14 Mayıs Dünya Çiftçiler ...
Rektör Hanifi Aslan’dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Rektör Hanifi Aslan’dan 19 Mayıs mesajı
Milli güreşçi Furkan Dülger, Gaziantep'te sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Milli güreşçi Furkan Dülger, Gaziantep'te sağlığına ...
Yaralı kuşa Mehmetçik yardım elini uzattı
YEREL HABERLER Yaralı kuşa Mehmetçik yardım elini uzattı
Virüs çıktı bayram şekerleri tezgahta kaldı Korona virüs bayram şekerlerini de vurdu Kısıtlama ihtimali şekere ilgiyi azalttı
YEREL HABERLER Virüs çıktı bayram şekerleri tezgahta kaldı Korona ...
Önce şarkılarını seçtiler sonra antrenman yaptılar Gaziantep FK antrenmanlara müzik eşliğinde devam ediyor
YEREL HABERLER Önce şarkılarını seçtiler sonra antrenman ...
ANKA, Eczacılar Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER ANKA, Eczacılar Günü’nü kutladı
Polis motosiklet sürücülerini uyardı
YEREL HABERLER Polis motosiklet sürücülerini uyardı
Gaziantep FK'dan neşeli antrenman
YEREL HABERLER Gaziantep FK'dan neşeli antrenman
Gaziantep'te bayram alışverişi yasaklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te bayram alışverişi yasaklandı
Gaziantep'te, seyyar satıcılara koronavirüs yasağı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, seyyar satıcılara koronavirüs yasağı
İhtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak iftar yemeği
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak iftar yemeği
Başkan Ünverdi'den üretim çağrısı GSO Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: "Gaziantep, Türkiye ve Dünya için üretmek zorunda"
YEREL HABERLER Başkan Ünverdi'den üretim çağrısı GSO Başkanı Yönetim ...
GTO yönetimi komite başkanlarıyla video konferansta buluştu
YEREL HABERLER GTO yönetimi komite başkanlarıyla video konferansta ...
Gaziray ile İpekyolu'nun kesişim noktasında yapılan tünel 45 günde tamamlandı
YEREL HABERLER Gaziray ile İpekyolu'nun kesişim noktasında yapılan ...
Polisten özel çocuklara özel klip
YEREL HABERLER Polisten özel çocuklara özel klip

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X