Gaziantep'te hemşire istihdamı sağlanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gaziantep'te hemşire istihdamı sağlanacak

İHA

Gaziantep'te korona virüs salgını ile mücadeleyi sürdüren Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde 60 hemşireye istihdam sağlanacak.

Gaziantep'te hemşire istihdamı sağlanacak

Gaziantep'te korona virüs salgını ile mücadeleyi sürdüren Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde 60 hemşireye istihdam sağlanacak.
Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede etkisini gösteren yeni tip korona virüsün (covid19) ülke ekonomisini ve dolayısıyla da sağlık sektörünü ciddi anlamda etkilediğini belirtti. Hastanenin Mart ayından bu yana Korona virüse karşı gerçekleştirdiği mücadelede, hem toplum sağlığını korumak hem de Gaziantep’teki istihdam seferberliğine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Genel Koordinatör Hayrullah Kubba, yeni ve kalifiye 60 adet hemşireyi bünyelerine alacaklarını açıkladı.
Kubba, "Tüm sağlık çalışanları ile birlikte, Medical ParkGaziantep Hastanesi bünyesinde 820 çalışan da Pandemi sürecinde halkımızın yanında her daim yer alarak, gecelerini gündüzlerine katarak, fedakarca ve özverili biçimde çalışmaktadır. Medical Park Gaziantep Hastanesi yönetimi olarak, ülkemizin yaşadığı zorluklar karşısında biz de elimizi taşın altına koymaktan hiç çekinmedik. Sosyal izolasyon sürecinde çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için çalıştık. Her türlü önlemin alınmasına yönelik desteğimizi esirgemedik vehem personellerimizin hem de bölge halkının yanında yer aldık.Ülkemizde hizmet veren birçok kuruluş,Pandemi sürecinden olumsuz etkilendi. Bu kuruluşlar bu süreçte çalışanlarınaya ücretsiz izin kullandırdı ya da maaşlarının azaltılmasına yönelik tedbirlerle, kendilerini güvence altına almaya yönelik yöntemler geliştirdi. Mensubu olduğum Medical Park Gaziantep Hastanesi’ninKoronavirüs mücadelesinde, olabildiğince stratejik düşünüp ve sağ duyulu hareket ederekçalışanlarımızın yanında yer aldık. Ülkemizdeki birlik ve dayanışmanın hakim olduğu bu günlerdepersonel istihdamı yaparak ülkemize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye olarak sahip olduğumuz gücü hafife almamalıyız; Pandemi sürecinde, tüm sağlık kuruluşları elinden geldiğince çok şey başardı ama yapabileceğimiz daha çok şey var! Bireysel düşünmeyi bırakıp ülkemizin sağlığı için yapabileceklerimiz sınırsızdır! Ülke olarak sıkıntılı günlerimizde her zaman örgütlenmeye ve dayanışmaya ihtiyacımız vardır. Temellerimizi sağlam biçimde oluşturursak önümüzdeki engellere karşı daha dayanıklı bir davranış sergilemiş oluruz" dedi.
Hastanenin çağın gereklerine uygun olarak yeni nesil teknolojilerden faydalandığını da kaydeden Genel koordinatör Kubba, Gaziantep’te referans hastane konumunda bulunduklarını kaydetti.
Çalışanların çalışma koşullarını, maaşlarını, kurum içindeki ödüllerini, mesleğe gösterdikleri değeri ve saygıyı iyileştirmek görevinin kurumlara ait olduğunu söylen Kubba, insanların pandemi sürecinde, sağlık sektörünün ve sağlığın her şeyin başı olduğunu deneyimlediklerini ifade etti.
Ülkenin Pandemi sürecindeki sınavdan layıkıyla çıkacağını savunan Hayrullah Kubba, Türkiye'nin Medical Park Hastaneler Grubu’nun uluslararası platformlarda sağlık turizminin gelişiminden ve sağlıkta güvenilirlik anlayışından ödün verilmeyeceğini kaydetti.
Hemşireler Günü ile ilgili olarak da söz alan Genel Koordinatör Hayrullah Kubba, "Herkes için Sağlık prensibiyle yola çıkarak, halka hizmeti kendine görev edinen, bu kutsal görevi yerine getiren, bu önemli ve onurlu mesleğin değerli mensupları olan tüm hemşirelerimizle gurur ve onur duyuyoruz. Pandemi sürecindeki başarılarıyla Dünya’nın ve ülkemizin sevgisini kazanan bütün fedakar ve cefakar hemşirelerimizin Hemşireler Günü’nü kutluyor, onlara meslek hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cenaze hizmetlerinde görevli 3 personelde korona virüs çıktı
YEREL HABERLER Cenaze hizmetlerinde görevli 3 personelde korona ...
Gaziantep'te berber ve kuaförlere ateş ölçer desteği
YEREL HABERLER Gaziantep'te berber ve kuaförlere ateş ölçer desteği
Algspor gözünü şampiyonluğa dikti
YEREL HABERLER Algspor gözünü şampiyonluğa dikti
19 Mayıs'ın 101. yıl dönümünde 101 hediye
YEREL HABERLER 19 Mayıs'ın 101. yıl dönümünde 101 hediye
Gençler haftalar sonra dışarıda
YEREL HABERLER Gençler haftalar sonra dışarıda
Bayram öncesi sokaklar ve mağazalar boş kaldı
YEREL HABERLER Bayram öncesi sokaklar ve mağazalar boş kaldı
Hırsızlık şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelileri yakalandı
Amca yeğenin arazi kavgasında kan döküldü
YEREL HABERLER Amca yeğenin arazi kavgasında kan döküldü
Zeytin bahçesinde ceset bulundu
YEREL HABERLER Zeytin bahçesinde ceset bulundu
Gaziantep ve Kilis'te restore edilecek tarihi eser kalmadı Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven: “Bütün gücümüzle vatandaşlarımızın yanındayız” “Gaziantep ve Kilis’te restore edilecek tarihi eser kalmadı”
YEREL HABERLER Gaziantep ve Kilis'te restore edilecek tarihi eser ...
İş ve kariyer merkezi istihdama destek olacak
YEREL HABERLER İş ve kariyer merkezi istihdama destek olacak
Koronadan etkilenen işletmelere yazılım jesti
YEREL HABERLER Koronadan etkilenen işletmelere yazılım jesti
Başkan Doğru’dan Dünya Engelliler Haftası Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan Dünya Engelliler Haftası Mesajı
Kuru sarımsak hasadı başladı 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü sarımsak tarlasında kutlandı
YEREL HABERLER Kuru sarımsak hasadı başladı 14 Mayıs Dünya Çiftçiler ...
Rektör Hanifi Aslan’dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Rektör Hanifi Aslan’dan 19 Mayıs mesajı
Milli güreşçi Furkan Dülger, Gaziantep'te sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Milli güreşçi Furkan Dülger, Gaziantep'te sağlığına ...
Yaralı kuşa Mehmetçik yardım elini uzattı
YEREL HABERLER Yaralı kuşa Mehmetçik yardım elini uzattı
Virüs çıktı bayram şekerleri tezgahta kaldı Korona virüs bayram şekerlerini de vurdu Kısıtlama ihtimali şekere ilgiyi azalttı
YEREL HABERLER Virüs çıktı bayram şekerleri tezgahta kaldı Korona ...
Önce şarkılarını seçtiler sonra antrenman yaptılar Gaziantep FK antrenmanlara müzik eşliğinde devam ediyor
YEREL HABERLER Önce şarkılarını seçtiler sonra antrenman ...
ANKA, Eczacılar Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER ANKA, Eczacılar Günü’nü kutladı
Polis motosiklet sürücülerini uyardı
YEREL HABERLER Polis motosiklet sürücülerini uyardı
Gaziantep FK'dan neşeli antrenman
YEREL HABERLER Gaziantep FK'dan neşeli antrenman
Gaziantep'te bayram alışverişi yasaklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te bayram alışverişi yasaklandı
Gaziantep'te, seyyar satıcılara koronavirüs yasağı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, seyyar satıcılara koronavirüs yasağı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X