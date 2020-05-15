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Cenaze hizmetlerinde görevli 3 personelde korona virüs çıktı

İHA

Gaziantep'te Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde cenaze hizmetlerinde görevli 3 personelin korona virüs testi pozitif çıktı.

Cenaze hizmetlerinde görevli 3 personelde korona virüs çıktı

Gaziantep'te Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde cenaze hizmetlerinde görevli 3 personelin korona virüs testi pozitif çıktı.
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde cenaze hizmetlerinde görevli olan 3 personelde korona virüs çıktığı belirtilerek, söz konusu personelin vakit kaybetmeksizin tedavi altına alındığı duyuruldu.
Açıklamada, "Bu personellerin temaslıları ile ilgili filyasyon çalışmasına başlanmıştır. Mevcut durumla ilgili bütün birimler görevlendirilmiş olup, filyasyon çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını korumaları açısından mümkün olduğunca kalabalık oluşturabilecek cenaze merasimlerine katılmamaları ve taziye görevlerini telefon yoluyla yerine getirmelerinin uygun olacağı değerlendirilmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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