Hırsızlık şüphelileri yakalandı

Gaziantep'te bir evden hırsızlık yapan bir kadın 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Ekim Mahallesi'nde bir evde yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen biri kadın 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların yapılan ev aramasında ise çalınan malzemelerle birlikte bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli tahkikata başlandığı belirtildi.

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