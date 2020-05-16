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Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı

DHA

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Valisi Davut Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bugüne kadar 92 bin 714 kişiye 144.3 milyon TL ceza yazıldığını ve bu rakamın Türkiye genelinde yazılan cezaların yarısı kadar olduğunu duyurdu. Türkiye geneline oranla koronavirüs vakalarında artış yaşanan Gaziantep'te, denetimlerde uygulanan cezanın da Türkiye'de yazılan cezaların yarısını oluşturduğu öğrenildi. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Valiliği'nin resmi sosyal medya adresleri üzerinden yapılan açıklamalarda kentte bugüne kadar koronavirüs tedbirleri kapsamında...

Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı

<br>Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Valisi Davut Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bugüne kadar 92 bin 714 kişiye 144.3 milyon TL ceza yazıldığını ve bu rakamın Türkiye genelinde yazılan cezaların yarısı kadar olduğunu duyurdu.<br>Türkiye geneline oranla koronavirüs vakalarında artış yaşanan Gaziantep'te, denetimlerde uygulanan cezanın da Türkiye'de yazılan cezaların yarısını oluşturduğu öğrenildi. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Valiliği'nin resmi sosyal medya adresleri üzerinden yapılan açıklamalarda kentte bugüne kadar koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayan 998 iş yeri 92 bin 714 kişiye ceza yazıldığı belirtildi.<br>'144.3 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI'<br>Valilik hesabından 14 Mayıs günü paylaşılan açıklamada, "Covid 19 tedbirleri kapsamında bugüne kadar emniyet ve jandarma ekiplerimiz tarafından 998 iş yeri ve 92.714 kişiye toplamda 144.3 Milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Denetimler devam edecek olup, salgın tehlikesini ortadan kaldırmak için lütfen kurallara uyalım" denildi.<br>'TÜRKİYE'DE YAZILAN CEZANIN YANISI GAZİANTEP'TE'<br>Vali Gül ise daha sert tedbirler uygulanmasını isteyen bir vatandaşa cevap olarak, "Türkiye´de toplam yazılan cezanın yarısını Gaziantep'te yazdık! Sizlere büyük iş düşüyor; bu paraları öderken çok büyük sıkıntı çekeceksiniz, lütfen çevremizdeki insanları uyaralım" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN<br>2020-05-16 12:22:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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