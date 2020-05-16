Gaziantep FK'da hazırlıkları sürüyor

<br>EYYÜP BURUN / GAZİANTEP,(DHA) - <br>Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlıklarını yoğun tempoyla sürdürüyor.<br>Antrenörler Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetiminde saat 17:30'da başlayan antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde üç grup halinde yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi. A Takım kaleci antrenörü Radu'nun karantinada olmasından dolayı, alt yapıda görev yapan kaleci antrenöürü Mustafa Özdemir, kaleciler ile birlikte özel program eşliğinde çalıştı.<br>Gaziantep FK'da ülkesine giden ve dönüşte karantina altına alınan Alexandru Maxim dışında tüm futbolcular takımla birlikte çalıştı.<br>GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>-Tesislerin havadan görüntüleri<br>-İdmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Gaziantep / Merkez EYYÜP BURUN<br>2020-05-16 21:37:10<br>
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