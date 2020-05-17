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Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan’dan 19 Mayıs mesajı

İHA

Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan’dan 19 Mayıs mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Milletvekili Muhittin Taşdoğan, mesajında 19 Mayıs tarihinin önemine vurgu yaparak, "Daha evvel de bin bir vesileyle belirttiğim gibi her millî bayramımız her vatandaşımız tarafından coşkuyla kutlanmalı, nesle millî bir şuur aşılama cihetinde bu bayramlar fırsat bilinmelidir. Millî ve manevî terbiyenin kolları arasında yetişen gençlik; fikir, ilim, irfan, ahlâk değerlerinin tayini, tatbiki ve muhafazası yönleriyle omurgalı bir duruş sergileyecektir” ifadelerini kullandı.
"Ya istiklal, ya ölüm" sözünün memleketin her karış topağına yazıldığını da vurgulayan Milletvekili Taşdoğan, "Gazi Mustafa Kemal işgal edilmiş vatanı kurtarma gayretleri içerisinde 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a ayak basmış, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır. Onun bütün dünyaya kafa tutan tavrı tam bir cesaret örneğidir. Her genç, şanlı tarihine kulak verip ondan ibret almalı, Atatürk’ün yüz bir yıl önce yaptığı bu asil davranışı kendine şiar edinmelidir. Atatürk’ün millete vaat ettiği tek şey tam bağımsızlıktı. Samsun’dan yükselen bu nida Türk Milleti’nin bağrında yoğrulmuş, millî iradeye tercüman olmuş; yol göstermiştir. “Ya istiklâl, ya ölüm” sözü memleketin her karış toprağına taş taş yazılmış, vatan için kadınlı erkekli müdafaaya koşulmuş; Türk’le meselesi olan herkesle hesaba oturulmuştur” ifadelerine yer verdi.
19 Mayıs'ın gençlere armağan edildiğini de anlatan Taşdoğan'ın mesajında, "Gençleri nazarımızda muteber addediyoruz. Eminiz ki mayası halis bu gençlik bu vatanı, maddimanevi çok çok daha büyük yerlere taşıyacaktır. Bu gayeye ulaşmada önümüzde hiçbir mani yoktur. Yeter ki genç kardeşlerimiz bir amaca yönelsin, kendini inkâr, tahrip ve imha etmesin. Tarihini iyi okusun, şanlı maziye sahip çıkıp onun asaletinden güç alsın. Havayı bulandırıp ava çıkmak isteyen bir zümre her devirde vardı. Türk genci uyanık olmak zorundadır. Milletin kendilerine biçtiği itibarı layıkıyla taşımak zorundadır. Dilini, dinini, tarihini, an’ane ve âdetlerini bilip korumak boyunlarının borcudur; aksi hâlde yok oluruz. Zira bu değerler bir milleti millet yapan ve ebediyen millet olarak da koruyacak değerlerdir" denildi.
Taşdoğan, mesajının son bölümünde ise gençlere nasihatlerde bulunarak, "Kitap okumanın faydalarını sıralayacak değilim ama kitap okumadan hiçbir yere gelemeyeceğimizi de belirtmeden geçemeyeceğim. Edebiyatı lüzumsuz bir angarya addetmeyen, diline hâkim; kısır, dar ve verimsiz bir dünyaya hapsolmamış gençlik geniş manada söylüyorum bu coğrafyanın olduğu kadar dünyanın da ihtiyaç duyduğu bir gençliktir. Gençler, büyüklerin sözlerinde sizlerin bilmediği hayırlar vardır, lütfen onların sözlerini dinleyiniz. ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ sözünü unutmayınız. Spora gerekli ehemmiyeti veriniz, çünkü spor sağlıklı bir vücut için tartışmasız lazımdır. Zararlı alışkanlıklardan korunmak içinde lüzumu inkâr edilemeyen unsurdur. Sağlığa zararlı her türlü maddelerden uzak durunuz. Bizler sizlerin hizmetkârlarıyız. Sizler için size daha güzel bir vatan ve dünya bırakmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmaktayız. Sizlere güveniyoruz . Yüz bir yıl önce bütün azmi ve kararlığıyla Samsun’a çıkıp Türk’ün kurtuluş ateşini yakan Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Kıymetli gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’nı kutluyorum. Bayramımızın, vatanımız ve milletimiz için hayırlara vesile olması dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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