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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Doğru’dan 19 Mayıs mesajı

İHA

Başkan Doğru’dan 19 Mayıs mesajı

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını yayımladığı mesaj ile kutladı.
Başkan Doğru mesajında, 19 Mayıs’ın yeni Türk devletinin ilk adımı olduğunu hatırlatarak, "Yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni omuzlarınızda daha da yükselteceksiniz. Ülkemizi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine sizler taşıyacaksınız. Türk milletinin hayatındaki dönüm noktalarından birisi olan 19 Mayıs yeni Türk devletinin de ilk adımı olmuştur.19 Mayıs 1919’da, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Milletimizin şahlanışının 101’inci yıldönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu Milletçe yaşıyoruz. 19 Mayıs, her şeyin bittiğini zannedenlere karşı azim, iman, şevk ve heyecanla ilkeli ve kararlı bir mücadelenin başarılabileceğini gösteren önemli ve tarihi bir gündür. 19 Mayıs, dönemin egemen güçleri tarafından dayatılan karanlık bir geleceği şerefli ve haysiyetli bir tavırla reddederek ‘’Milletin bağımsızlığını, yine Milletin azim ve kararının kurtaracağına’’ inanan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyet ile taçlanacak bağımsızlık mücadelesine başladığı gündür. Düşman işgaline karşı Anadolu’nun her köşesinde yükselen bağımsızlık ruhunun ateşlendiği bu tarih, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurtuluşumuzun destansı mücadelesini Samsun’dan başlayarak tüm Anadolu’ya yayıldığı tarihtir” ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyetinin genlere emanet olduğunu belirten Doğru, mesajında “Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde teslim etmek, milletimize karşı en başta gelen görev ve sorumluluğunuzdur. Bu tarihi sorumluluğunuzu yerine getirebilmek için kendinizi her alanda çok iyi yetiştirmelisiniz. Yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni omuzlarınızda daha da yükselteceksiniz. Ülkemizi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine sizler taşıyacaksınız. Atatürk’ün izinde olan bizler de Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar devam ettirilmesinde, Cumhuriyetimizin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa kazandırdıklarının korunması ve artırılması hususunda gençlerimize güveniyoruz. Ülkemizin bugünlere gelmesinde emeği olan Atalarımızın, şehitlerimizin, gazilerimizin ve sizleri yetiştirenlerin güvenlerine layık olacağınıza, ülkemiz adına, milletimiz adına çok daha büyük başarılara imza atacağınıza inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle, Arabanlı gençlerimizin Bayramını kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Türk Büyüklerini, bu toprakları bizlere vatan yapmak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine de yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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