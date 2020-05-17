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İKA desteğiyle firmalar dünyaya açılacak İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) bölgede e-ticareti geliştirmek için firmalara sahada danışmanlık, teknik destek ve mentörlük hizmeti sunacak

İHA

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Online World Ecommerce Forum'da "Eİhracat Kalkınma Planı" oturumunda, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın faaliyet alanı olan TRC1 Bölgesi'nin eticaret ve eihracat alanındaki potansiyeli ile İKA'nın bu potansiyeli geliştirmeye yönelik faaliyetlerini katılımcılarla paylaştı.

İKA desteğiyle firmalar dünyaya açılacak İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) bölgede e-ticareti geliştirmek için firmalara sahada danışmanlık, teknik destek ve mentörlük hizmeti sunacak

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Online World Ecommerce Forum'da "Eİhracat Kalkınma Planı" oturumunda, İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın faaliyet alanı olan TRC1 Bölgesi’nin eticaret ve eihracat alanındaki potansiyeli ile İKA’nın bu potansiyeli geliştirmeye yönelik faaliyetlerini katılımcılarla paylaştı.
TRC1 Bölgesi’nin Türkiye’de yapılan ihracatın yaklaşık yüzde 4,5’ni karşıladığını belirten İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, “Gaziantep ilimiz tek başına 50 ilden daha fazla ihracat yapmaktadır. İlimiz geçen yıl 7,5 milyar dolar ihracat yaparak bir rekor kırmıştır. Bölgemizde ihracatçı birliğine bağlı aktif halde ihracat yapan 2 binden fazla kayıtlı firma bulunmakta. Tabii ihracatın yanında bölgemizde eticaret de gelişmektedir. İlimizde, sanayi ürünlerinin dışında birçok yöresel gıda ve el emeği ile yapılan ürünler mevcut. Bu ürünleri üreten işletmelerimiz gün geçtikçe eticarete daha fazla adapte oldular ve birçok yöresel ürünlerimiz şu an eticaret ile dünyanın dört bir yanına gönderiliyor" dedi.
İKA sahaya iniyor
İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak kooperatifleri, birlikleri, küçük esnafı eticaret yapmaya yönlendirdiklerini vurgulayan Akyılmaz, “İpekyolu Kalkınma Ajans olarak yapacağımız faaliyetlerle bölgemizde eticareti artırmayı planlıyoruz. Ajansımız daha önce bu konularda çeşitli eğitimler düzenleyerek farkındalık çalışmaları yaptı. Özellikle kooperatifleri, birlikleri, küçük esnafı eticaret yapmaya yönlendiriyoruz. İlgili kurumlardan gelen projelere destek vererek kurumsal kapasitelerini yükseltmeye çalışıyoruz. Bu noktada bölgemizdeki firmalara daha çok dokunmak adına Yönetim Danışmanlığı adı altında yeni bir destek mekanizması geliştiriyoruz. Yönetim Danışmanlığı desteğimizle firmalarımıza sahada danışmanlık, teknik destek ve mentörlük hizmeti sunacağız. Bu desteğin bir kısmı da eihracat ve eticaretin gelişmesine yönelik olacak. Bölgemizde bu alanda kapasitesini geliştirmek isteyen firma bize başvuru yapacak ve bu konuda Türkiye’de uzman olan mentörümüz bizzat firmaya giderek yerinde destek verecek.” İfadelerini kullandı.
"İlk tercih edilen olmalıyız"
Özellikle Covid19 sonrası online verilen hizmetlerin öneminin artırdığına dikkat çeken Akyılmaz, “İnsanlar bu dönemde bir çok ihtiyacını online platformlardan karşılamaya başladılar. Bu tür alışkanlıkların kalıcı olacağı ve bu alışkanlığın önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği aşikâr. Covid19’dan dolayı özellikle Avrupa’nın, en büyük üreticisi olan Çin ile bağları zayıflayabilir. Bölgemizin ticari potansiyeli bu durumu fırsata çevirebilir. Bölgemizde eticaret ve hedef müşteri kitlemizi geliştirip, ilk tercih edilen tedarik kanalı haline gelmeliyiz" şeklinde konuştu.
Panel sonrası İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın açtığı dijital stantta, firmalarla ikili görüşmeler yapılarak bölgenin yatırım ortamı tanıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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