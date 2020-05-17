Gaziantep FK tempo artırdı

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<br>Eyyüp BURUN / GAZİANTEP,(DHA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlıklarını yoğun tempoyla sürdürüyor.<br>Antrenörler Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idmanın ana bölümünde üç grup halinde yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi. A Takım kaleci antrenörü Radu'nun karantinada olmasından dolayı, alt yapıda görev yapan kaleci antrenörü Mustafa Özdemir, kaleciler ile birlikte özel program eşliğinde çalıştı.<br>Gaziantep FK'da ülkesine giden ve dönüşte karantina altına alınan Alexandru Maxim dışında tüm futbolcular takımla birlikte çalıştı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>-Tesislerin havadan görüntüleri<br>-İdmandan görüntüler<br> DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN<br>2020-05-17 11:09:13<br>

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