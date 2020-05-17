Arılı dölleme ile domates yetiştiriciliğinde Gaziantep’te bir ilk

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Arılı dölleme ile domates yetiştiriciliğinde Gaziantep’te bir ilk

İHA

Arılı dölleme ile domates yetiştiriciliğinde Gaziantep’te bir ilk

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir çiftçi, arılı dölleme yöntemi ile domates yetiştiriciliği yapıyor.
İslahiye ilçesine bağlı Yelliburun Mahallesi'nde 4 dönüm üzerine kurduğu serada Bombus arıları ile dölleme yöntemi ile oldukça verimli bir domates yetiştiriyor. Türkiye’nin sera yetiştiriciliği merkezi olan Antalya ve Mersin‘den sonra Şanlıurfa bölgesinde yaygınlaşan ve Gaziantep’te bir ilk olan seracılık sistemi ile domates yetiştiriciliğine geçilmiş oldu. Damlama sulama sistemi ile serasında iki çeşit domates yetiştiren evli ve iki çocuk babası Mamey Kılınç, bu işi 2 yıldan bu yana yaptığını ve yılda iki defa ekim yaparak ocak ve haziran ayında olmak üzere iki defa verim aldığını belirtti.

"Tamamen organik"
Serasında Bombus arısı ile dölleme yaptıran ve hiçbir şekilde kimyasal ilaç kullanmadığını, kullanıldığı takdirde arıların ölebileceğini söyleyen Kılınç, yetiştirdiği domateslerin tamamen organik ve sağlıklı olduğunu, gönül rahatlığı ile tüketilebileceğini belirtti. Yetiştirilen domateslerin 700 gram ile 1 kilo arasında olduğunu söyleyen Kılınç, yılda ortalama 100 ton domates aldığını ve bunların bölgede ilk olmasından dolayı iç piyasada satıldığını söyledi. Bu işe abisinin tavsiyesi üzerine başladığını belirten Mamey Kılınç, "Çevremde görenler yapmak istiyor. İnşallah sayıları artar ve o kişilerde bu işi yapmaya başlarlar. Bu iş zor, oldukça emek istiyor ama zevkli bir iş. Ailemle beraber yapıyoruz. Oldukça sıcak bir ortamda yetiştiriyoruz, arada bir dinlenmek ve hava almak için dışarıya bir hayma yaptım ama bu işi severek yapıyorum, yapmak isteyene de tavsiye ederim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anka’dan 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Anka’dan 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı mesajı
Gaziantep FK tempo artırdı
YEREL HABERLER Gaziantep FK tempo artırdı
İKA desteğiyle firmalar dünyaya açılacak İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) bölgede e-ticareti geliştirmek için firmalara sahada danışmanlık, teknik destek ve mentörlük hizmeti sunacak
YEREL HABERLER İKA desteğiyle firmalar dünyaya açılacak İpekyolu ...
Başkan Doğru’dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan 19 Mayıs mesajı
Hipertansiyon her yaşta görülebilir
YEREL HABERLER Hipertansiyon her yaşta görülebilir
Nizip'te 8 hanede karantina sürüyor
YEREL HABERLER Nizip'te 8 hanede karantina sürüyor
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci’den 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci’den 19 ...
Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan’dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan’dan 19 Mayıs ...
Başkan Fatma Şahin vefa destek grubu çalışanlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Fatma Şahin vefa destek grubu çalışanlarıyla ...
Gaziantep FK'da hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da hazırlıkları sürüyor
Vali Gül minik Esra’yı unutmadı
YEREL HABERLER Vali Gül minik Esra’yı unutmadı
Gaziantep Olay Gazetesi okurlarına maske hediye ediyor
YEREL HABERLER Gaziantep Olay Gazetesi okurlarına maske hediye ...
Kısıtlamadan muaf çiftçiler sıcağa rağmen iş başında
YEREL HABERLER Kısıtlamadan muaf çiftçiler sıcağa rağmen iş başında
Büyükşehir İnovasyon ve Girişimcilik Ofisi ile girişimcilerin yanında olacak
YEREL HABERLER Büyükşehir İnovasyon ve Girişimcilik Ofisi ile ...
25 farklı olaydan aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 25 farklı olaydan aranan şahıs yakalandı
Gaziantep'te korona virüs uygulamaları devam ediyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te korona virüs uygulamaları devam ediyor
Gaziantep'te cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te cadde ve sokaklar boş kaldı
Kaymakam Mutlu'dan 30 bedensel engelliye hasta yatağı
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu'dan 30 bedensel engelliye hasta yatağı
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
YEREL HABERLER Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı ...
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
YEREL HABERLER Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı ...
Sanko Üniversitesi’nde sanal konferans Rektör Prof. Dr. Dağlı: “Korona virüs salgını insanların dünyaya bakış açısını değiştirdi” Stanford Üniversitesi Öğretim Üyesi Assıst. Prof. Durmuş; “Bilim insanı olmanın en önemli özelliği sabretmeyi öğretiyor”
YEREL HABERLER Sanko Üniversitesi’nde sanal konferans Rektör Prof. Dr. ...
Hırsızlık şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelileri yakalandı
Yoğun bakım sorumlusu Prof. Dr. Ganidağlı, Korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Yoğun bakım sorumlusu Prof. Dr. Ganidağlı, Korona ...
Gaziantep'te asırlık tepsi yemeği geleneğine koronavirüs engeli
YEREL HABERLER Gaziantep'te asırlık tepsi yemeği geleneğine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X