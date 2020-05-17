Gaziantep'te yasağı ihlal eden 2 bin 160 kişiye ceza

<br>GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde kural ihlali yaparak dışarı çıkan 2 bin 160 kişi ile 3 iş yerine cezai işlem uygulandı.<br>Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler yapıldığı belirtildi. 4 günlük yasağın başladığı dün yapılan denetimlerde, kuralları ihlal ederek dışarıya çıkan 2 bin 160 kişi ile genelgeye uymayan 3 iş yerine yasak ihlalinden dolayı idari yaptırım uygulandı. Açıklamada, polis ekiplerinin kentte denetimlerinin devam ettiği bildirildi.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-05-17 12:12:19<br>
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