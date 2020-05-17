Gaziantep´te 2 ev karantinaya alındı

<br>Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP (DHA)GAZİANTEP´te, koronavirüs tespit edilen kişi ile temasta bulunduğu kardeşinin yaşadığı 2 ev karantinaya alındı.<br>Organize Sanayi Bölgesinde bir kozmetik fabrikasında işçi olarak çalışan Nazım Karakuş (36) rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Doktorların şüphe üzerine yaptığı Covid-19 testi pozitif çıkan Karakuş, tedaviye alındı. Nazım Karakuş'un eşi ve 4 çocuğu ile temasta bulunduğu kardeşi Mesut Karakuş ve ailesinin Aşağı Arıl Mahallesi'nde yaşadıkları 2 ev karantinaya alındı. 14 gün süreyle gözlem altında kalacak kişilerin dezenfekte edilen evlerinin giriş ve çıkışları, jandarma tarafından kontrol altına alındı.<br>Öte yandan hastanede tedavisi devam eden Nazım Karakuş'un temasta bulunduğu ailesi ve kardeşinin yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkmadığı öğrenildi.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ<br>2020-05-17 16:28:15<br>
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