GAGİAD Yeni normal Buluşmaları 2020 GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu: "Herkesin kendine ders çıkartması gereken bir süreçteyiz"

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, koronavirüs salgını sonrası yeni bir döneme girileceğine işaret ederek, “Herkesin kendisine ders çıkartması gereken bir süreçten geçiyoruz" dedi.

Konukoğlu, Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) tarafından organize edilen “GAGİAD Yeni Normal Buluşmaları 2020”ye konuk oldu. Fast Company Dergisi Kurucusu Rauf Ateş’in moderatörlüğünü üstlendiği online programa Konukoğlu’nun yanı sıra Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ve GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer katıldı.

"Sağlığın v eailenin önemini bir kez daha anladık"

Koronavirüs salgınıyla birlikte insan yaşamında birçok alışkanlığın değiştiğine dikkat çeken Konukoğlu, “Sağlığın ne kadar önemli olduğunu, aileye ne kadar önem verilmesi gerektiğini bir kez daha anladık. Önümüzdeki yeni dönemin farklı olacağını hepimiz biliyoruz. İnsanoğlu çabuk uyum sağlayan bir yaratılışa sahiptir. Ülke olarak daha hızlı uyum sağlayan bir milletiz” dedi.

Herkesin kendine bu süreçten bir ders çıkarması gerektiğine vurgu yapan Konukoğlu, “Gençlerin bizlere önderlik etmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaman farklı düşünme zamanı, işler eski sistemlerle, eski yöntemlerle olmayacak. İnovatif konulara girmek lazım aksi takdirde dünyadaki rekabeti kaybederiz” ifadelerini kullandı.

"İlk andan itibaren önlemlerimizi aldık"

Koronavirüs konusunda ilk andan itibaren gerek çalışanların bilgilendirilmesi gerekse önlemlerin alınması noktasında büyük bir hassasiyet gösterip, tedbirler aldıklarını vurgulayan Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk dönemlerde ne yapacağımız konusunda bir tereddüt yaşadık. Fakat uzaktan çalışma konusunda mesai arkadaşlarımızla hızlı kararlar alıp, yeni sisteme uyum sağladık. Ofislerimizin yüzde 60’a yakını şu an evden çalışıyor. Üretim bölümlerinde de önlemleri üst seviyede tutup, termal kameralar, maske ve eldiven gibi ekipmanlarla çalışanlarımızı koruma altına aldık. Pandemi sürecinde müşterilerimizin de yaşadığı sorunlardan dolayı bazı sektörlerde işlerde durgunluk yaşandı. Tekstilde çalışanlarımızın yüzde 60’lık bölümü izinde. Bazı sektörlerde yüzde düşüş yaşanırken, örneğin ambalaj sektörü tam kapasite ile çalışıyor."

"Tüm sektörler düşük kar marjıyla çalışıyor"

Bundan sonraki süreçte yeni normal dönemine alışılması gerektiğine vurgu yapan Konukoğlu, "Yeni yaşam tarzımız olacak. Yaşanan zor dönemi unutana kadar kalabalık ortamlarda daha temkinli olacağız. Zor dönemin tedirginliği en az 1,5 2 yıl daha sürecektir. Şirketler daha farklı çalışma ortamlarına girecek. Gerek servis ücretleri gerekse kullandığımız ilave malzemeler başta olmak üzere maliyetlerimizde artış yaşandı. Türkiye’deki bütün sektörler düşük kar marjıyla çalışıyor. Kaliteyle rekabetten çok fiyatla rekabet etmeyi seven bir milletiz. Daha düşük fiyata, daha uzun vadede nasıl satarız mücadelesi verdiğimiz için herkesin gözü maliyetleri düşürmekte. Maliyetler üzerine geldiğinde bu yükün altından nasıl kalkılacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz" şeklinde konuştu.

Gaziantep ihracat şehri

Gaziantep’ten yıllık 7,5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını hatırlatan Konukoğlu, "Gaziantep’te üretimin yüzde 35 40’ı ihraç ediliyor. Gıda ve ambalaj sektörlerinde sanayicilerimiz yoğun çalışıyor. Başta tekstil olmak üzere diğer sektörlerde bir yavaşlama var. Nisan ayında ihracatımızda yüzde 31,7’lik düşüş yaşandı. Yıllık ihracatımızda ise yüzde 7,2’lik bir düşüşümüz var. Tekstil şu anda uyku sürecine geçti. Temmuz gibi daha iyi olacağını düşünüyorum. Mevcut sektörlerin performansını koruma peşindeyiz. Ancak, Gaziantep olarak beklediğimizden daha iyi durumdayız" ifadelerini kullandı.

"Herkesin birbirine ihtiyacı olan bir dönemdeyiz"

Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadelesinde büyük bir dayanışma ortamı oluştuğuna dikkat çeken Konukoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“SANKO Holding olarak taşeron kadroları dahil olmak üzere 14 bin çalışanımızın tamamına 1,000’er TL yardımda bulunup, gıda paketi dağıttık. Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Gönül Seferberliği kampanyasına 30 bin koli bağışladık. Yaklaşık 60 bin aileye ulaşıp yardım yaptık. Pandemi sürecinde Valiliğimizin projelerine desteğimizi sürdürüyoruz. En büyük jesti müşterilerimize yaptık. 17 Mart itibariyle mart ayı sonuna kadar bütün borçları dahil olmak üzere aldıkları bütün ürünleri mevcut borçları dahil olmak üzere vadesiz iki ay erteledik. Bu süreç herkesin birbirine ihtiyacı olduğu bir dönem. 65 yaş üzerinde evde oturan insanlarımız var. Azdan çoktan hiç fark etmez. Komşunuzun ekmeğini dahi alıp gelseniz yeterlidir. Ülke olarak bu konuda şanslıyız. Böyle günlerde el birliği yapmasını çok iyi biliriz. Farklı bir ülkede olsanız kapınızı kimse çalmaz. Ülkemizdeki dayanışma ortamını hayranlıkla izliyorum.”

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ise “Bu süreç ani bir şok etkisine neden oldu. Bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz düşüncesiyle beyin fırtınası yapmaya çalıştık. COVID19 sonrası evde çalışmayı yaygınlaştırdık. Bundan sonra daha dirençli, daha üretken olup, teknolojik alt yapılarımızı ve hizmetlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Online satışlar, şu an çok iyi durumda. İnsanların eve kapanmasından sonra online satışlarda artış yaşandı. Sektörel olarak değişimler var. Bayramdan sonraki süreçte piyasaların yavaş yavaş da olsa hareketleneceğini düşünüyorum. Sürecin ilk haftasında Gaziantep Valiliği’ne 120 bin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ise 20 bin maske bağışladık. Bu süreci paydaşlarımla, tedarikçilerimizle hep birlikte aşacağız” ifadelerine yer verdi.

Pandemi süreciyle birlikte insanların arzularının değiştiğini kaydeden Erden Timur da, “Değerli gördüğümüz şeylerin ne kadar da değersiz olduğunu gördüm. Umarım bunları unutmadan devam ederiz. İnsanların ihtiyatsızlığını gördüm. Başkası için bir şey yapmanın motivasyonunun insanın kendisi için bir şey yapmanın motivasyonundan bin kat daha fazla olduğunu gördüm. Toplumumuzun değerini bilmemiz gerekiyor. Toplum olarak güzel bir sınav verdik. Toplumumuzun kendisiyle barışık olup, iyi yönlerimizi de görmemiz gerekiyor. Eleştirel bakanlara da saygı duyuyorum. Biz biriz, birlikteyiz duygusunu en yoğun yaşadığım bir dönem oldu" diye konuştu.

