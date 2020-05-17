Gaziantep'te bir kuaförde korona tespit edildi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde erkek kuaförlüğü yapan bir kişide korona virüs tespit edildi.
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Şehitkâmil ilçesinde erkek kuaförlüğü yapan M.Ö'nün korona virüs (Covid19) testinin pozitif çıktığı belirtildi. M.A'nın tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Şehitkâmil ilçesinde erkek kuaförlüğü yapan M.Ö, Covid19 test sonucunun pozitif çıkması nedeni ile acilen tedavi altına alınmış, tespit edilen 14 müşterisine ve ailesine filyasyon yapılarak izleme prosedürü başlatılmıştır. Öte yandan söz konusu kişinin erkek kuaför dükkanı İl Hıfzıssıhha kararı ile ekiplerimiz tarafından kapatılmıştır" denildi.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-