Gaziantep'te 91 görevliye korona virüs bulaştı

Gaziantep'te aralarında sağlık çalışanları ve mezarlık görevlilerinin de bulunduğu toplam 91 görevliye korona virüs bulaştı.
Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 91 görevliye korona virüs teşhisi konulduğunu belirtti. Kentte 1 günde iyileşen hasta sayısının ise 56 olduğunu belirten Gül paylaşımında, "Bugün İyileşen hasta sayımız 56 olarak 50’nin üzerine çıkmış oldu. Arkadaşlarımız bu mücadeleyi verirken kendileri de bedel ödüyorlar; şimdiye kadar 91 görevliye coronavirüs teşhisi konuldu. Sizler kurallara uyarak sadece kendinizin değil başkalarının da hayatını kurtarıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
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