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Yatağa bağlı hastalara umut oldu

İHA

Gaziantep'in Araban ilçesinde rahatsızlıkları nedeniyle yatağa bağlı yaşayan hastalar, korona virüs önlemleri ile hayattan tamamen soyutlandı. Engelli hastaların umudu ise kaymakam oldu.

Yatağa bağlı hastalara umut oldu

Gaziantep’in Araban ilçesinde rahatsızlıkları nedeniyle yatağa bağlı yaşayan hastalar, korona virüs önlemleri ile hayattan tamamen soyutlandı. Engelli hastaların umudu ise kaymakam oldu.
Gaziantep'in Araban ilçesinde engelleri ve rahatsızlıkları nedeniyle yatağa bağlı yaşayan 30 kişi, korona virüs ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalarla tamamen hayattan soyutlandı. Virüs bulaşma riski nedeniyle kimsenin ziyaretine bile gitmediği hastalara Kaymakam Abdulhamit Mutlu umut oldu.
Kaymakamlık tarafından hazırlanan "Bizim için değerlisiniz" projesi kapsamında 30 engelli için hasta yatağı alınarak teslim edildi. Yeni yataklarına yerleşen hastaları ziyaret eden Kaymakam Mutlu, ihtiyaçlarını sordu. Mutlu, gerekli hijyen ve sosyal mesafe kurallarına riayet ederek gerçekleştirdiği programda hastaları tek tek ziyaret ederek, hal, hatır ve isteklerini sordu. Kaymakam Mutlu, bir süre sohbet ettiği hastaların hem tedavi sürecinde hem de evde bunalanların dışarı çıkmak istediği anlarda da gerekli imkanların seferber edileceğini söyleyerek, hastalara umut oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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