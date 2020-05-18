Gaziantep'te 2 günde, 5 bin 409 kişiye yasak cezası

<br>GAZİANTEP, (DHA) KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü Gaziantep'te, 2 günlük süreçte yasağı ihlal eden 5 bin 409 kişiye idari para cezası kesildi.<br>Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk 2 gününde, Gaziantep'te güvenlik güçlerince yapılan denetimlerde, dışarı çıkanlar tespit edildi. Denetimlerde, muafiyeti olmadan dışarı çıktığı belirlenen 5 bin 409 kişiye, idari para cezası yazıldı. Yasak olmasına rağmen açılan 3 iş yeri sahibine de idari yaptırım uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-05-18 12:44:59<br>
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