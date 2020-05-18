Bezelyede yüksek rekolte sevinci

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki verimli ovalara ekilen bezelyede, bu yıl yeterli yağış nedeniyle yüksek rekolte elde ediliyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bu yıl yaklaşık 5 bin dönüm gibi çok geniş bir alan üzerine ekilen bezelyenin hasadı başladı. İlçedeki başta Karapınar, Yukarıbilenler, Çolaklar Mahallesi olmak üzere toplamda bir çok alanda ekilen bezelyelerden, bu yılki yeterli yağışlar nedeniyle yüksek rekolte elde edildi. Yüksek verim nedeniyle büyük memnuniyet yaşayan üretici, yüzlerce işçi ile birlikte hasadı tarladan kaldırmaya çalışıyor.

3 bin ton hasat

2 bin dönüm bezelye ektiğini söyleyen Karapınar Mahallesi Muhtarı İsmet Şahin, yaklaşık 3 bin ton bezelye hasat etti. Şahin, "Bu yıl Kasım ayında ektiğimiz bezelyenin şuan hasadını topluyoruz. Yaklaşık 300 ile 400 işçi ile çalışıyoruz hasadı kaldırdıktan sonra ikinci ürünümüzü ekeceğiz. Üründen yüksek verim aldık. Bunun nedenin ise bu yılki yeteri seviyede olan yağışlar diye tahmin ediyoruz" dedi.

Kilosu 2 TL'den

Bezelyenin kilosunu 22.5 TL arasında satışa sonulduğunu da belirten Şahin, "Dönümden 1 ton,1.5 ton ürün aldığımız yerler oldu. Cinsine göre ise bezelyenin kilosunu 2 ila 2 buçuk arası veriyoruz" diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ise ilçede bu yıl 5 bin dönümü aşkın araziye bezelye ekildiğini belirterek, rekolte sevincini yaşayan çiftçinin fiyat memnuniyetsizliğini yaşadığını kaydetti.

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