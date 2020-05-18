Yasağa rağmen sokağa çıkan 2 seyyar satıcıya 8 bin lira ceza

<br>Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3´üncü gününde Gaziantep´te kamyonetle dışarı çıkan 2 seyyar satıcıya toplam 8 bin 96 lira ceza yazıldı.<br>İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3´üncü gününde Gaziantep'te cadde ve sokaklar büyük oranda boşaldı. Kentin farklı noktalarında denetimlerini sürdüren polis ekipleri Hürriyet Caddesi'nde içerisinde 2 kişi olan enginar yüklü kamyoneti durdurdu. Ekipler sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 seyyar satıcıya sokağa çıkma yasağını ihlal etmek ve ehliyetsiz araç kullanmaktan toplam 8 bin 96 lira para cezası uyguladı. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ<br>2020-05-18 13:45:05<br>
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