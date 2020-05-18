Araban Türk bayraklarıyla süslendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Araban Türk bayraklarıyla süslendi

İHA

Gaziantep'in Araban ilçesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türk bayrakları ve Atatürk portreleriyle dotalıdı.

Araban Türk bayraklarıyla süslendi

Gaziantep'in Araban ilçesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türk bayrakları ve Atatürk portreleriyle dotalıdı.
Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun talimatı ile ekipler tarafından ilçenin en işlek cadde, sokak ve keydanları, ay yıldızlı bayrak ve Atatürk portreleri ile süslendi. Koronavirüs nedeniyle 19 Mayıs’ı meydanlarda kutlayamayacak olan Arabanlılar ise bu çoşkuyu evlerinde yaşayacak.
Doğru'dan 19 Mayıs çağrısı
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, tüm vatandaşlara 19 Mayıs çoşkusunu birlikte yaşayabilmek için çağrıda bulunarak, "Koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı meydanlarda kutlayamayacak olan Arabanlı, bayram coşkusunu evlerinde yaşamaya hazırlanırken, Araban Belediyesi olarak da ilçemizin işlek noktalarını cadde ve sokaklarımızı Türk Bayraklarıyla süsledi. Araban, ay yıldızlı al bayraklarımızla adeta gelincik tarlasına dönüştürdük. Arabanlı hemşehrilerimizi 19 Mayıs coşkusunu evlerin balkonlarından birlikte paylaşmaya davet eden Belediye Başkanı Hasan Doğru,’’Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı buruk kutluyoruz. Ama belediye olarak, belediye hizmet binamız ile ilçemizdeki işlek noktalarımızı, caddelerimizi ve sokaklarımızı ay yıldızlı Türk bayraklarımız ve Mustafa Kemal Atatürk’ün portreleriyle süsleyerek vatandaşlarımıza bayram havası yaşatmaya çalıştık. Evlerinde kalan değerli Arabanlı hemşehrilerimizi de akşam evlerinin balkonlarına davet ediyorum. Hep birlikte evimizde ve balkonlarımızda bu coşkuyu yeşayalım" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GSO Başkanı Adnan Ünverdi'den 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER GSO Başkanı Adnan Ünverdi'den 19 Mayıs mesajı
Yasağa rağmen sokağa çıkan 2 seyyar satıcıya 8 bin lira ceza
YEREL HABERLER Yasağa rağmen sokağa çıkan 2 seyyar satıcıya 8 bin ...
Başkan Fatma Şahin'den 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Fatma Şahin'den 19 Mayıs mesajı
TİM Sektör Kurulu Başkanı Altunkaya'dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER TİM Sektör Kurulu Başkanı Altunkaya'dan 19 Mayıs ...
GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'dan 19 Mayıs mesajı
GTO başkanlarından 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER GTO başkanlarından 19 Mayıs mesajı
GKV’lilerin 19 Mayıs coşkusu hız kesmiyor
YEREL HABERLER GKV’lilerin 19 Mayıs coşkusu hız kesmiyor
Bezelyede yüksek rekolte sevinci
YEREL HABERLER Bezelyede yüksek rekolte sevinci
Başkan Çıkmaz’dan 19 Mayıs Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çıkmaz’dan 19 Mayıs Mesajı
Başkan Kılıç'tan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç'tan 19 Mayıs mesajı
Gaziantep'te 2 günde, 5 bin 409 kişiye yasak cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 günde, 5 bin 409 kişiye yasak cezası
150 yıllık Ramazan geleneğine korona darbesi 150 yıldır Ramazan Bayramlarının vazgeçilmez lezzeti olan kömbe bu yıl yapılamıyor
YEREL HABERLER 150 yıllık Ramazan geleneğine korona darbesi 150 ...
GAGİAD Başkanı Koçer'den 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER GAGİAD Başkanı Koçer'den 19 Mayıs mesajı
Yatağa bağlı hastalara umut oldu
YEREL HABERLER Yatağa bağlı hastalara umut oldu
Gaziantep'te 91 görevliye korona virüs bulaştı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 91 görevliye korona virüs bulaştı
Keklik avlayanlara 6 bin TL para cezası
YEREL HABERLER Keklik avlayanlara 6 bin TL para cezası
Buğday tarlasında gelincik şöleni Bugday tarlasında çiçek açan gelincikler, kartpostallık manzaralar oluşturdu
YEREL HABERLER Buğday tarlasında gelincik şöleni Bugday tarlasında ...
Sıcak havada 65 yaş üstü evde kaldı
YEREL HABERLER Sıcak havada 65 yaş üstü evde kaldı
Gaziantep'te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı
Güneyşehir alt yapı projesi içi düğmeye basıldı
YEREL HABERLER Güneyşehir alt yapı projesi içi düğmeye basıldı
Kızını öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden şahıs Gaziantep’te defnedildi
YEREL HABERLER Kızını öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden ...
Sokak hayvanları için bırakılan yemler çalındı Kaymakam Mutlu, sokak hayvanları için bırakılan mama ve yemlerin çalınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için bırakılan yemler ...
Gaziantep'te bir kuaförde korona tespit edildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te bir kuaförde korona tespit edildi
Yaşlılara sazlı sözlü moral
YEREL HABERLER Yaşlılara sazlı sözlü moral

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X