GSO Başkanı Adnan Ünverdi'den 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla yaktığı meşalenin 101. yılında aynı ruhla aydınlatmaya devam ettiğini kaydetti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlattığı kurtuluş mücadelesinin tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu belirten Adnan Ünverdi, mesajında, "Millet olarak girdiğimiz her mücadeleden daha da güçlenerek çıkmış bir tarihi geçmişe sahibiz. Bunun temelinde de aziz milletimizin 'önce vatan' anlayışı yatmaktadır. Bu ruhla genç yaşlı, kadın erkek demeden başlatılan Kurtuluş Mücadelemizde atalarımız büyük bir kahramanlık destanı yazmıştır. Bağımsızlığa giden yolda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığı bu tarih Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gün olarak da tarihe geçmiştir. Bu özel günü bayram olarak Türk gençliğine armağan eden Atatürk, 'Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz” diyerek, gençlere verdiği değeri belirtmiş ve yeni nesillerin üstlendiği sorumluluğa işaret etmiştir. Milli Mücadele ateşinin fitilinin yakıldığı bu güzel günün yıl dönümünde bizler de gençlerimizle gurur duyuyoruz ve onları geleceğe hazırlayacak her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Gençlerimiz ülkemizin ve milletimizin asla sönmeyecek umududur. Bilimin ve ilmin ışığında, donanım sahibi gençlerimizle ekonomide, eğitimde, sağlıkta, sanatta, sporda ve her alanda ülkemizi çok daha yukarılara taşıyacağımıza inancım tamdır. Bilindiği üzere bu yıl kutlamalarımızı salgın dolayısıyla biraz daha farklı gerçekleştiriyoruz. Koronavirüs dolayısıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yıl dönümünü, tıpkı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda olduğu gibi evlerimizde büyük bir coşku ve heyecanla kutlayacağız. Bu duygularla, gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.