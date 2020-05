SANKO Üniversitesi sanal konferanslara devam ediyor

SANKO Üniversitesi tarafından düzenlenen sanal konferansa katılan ABD Henry Community Health’tan Dr. Dyt. Elif Okut Aysin, meslek yaşamında iş etiğinin büyük önem taşıdığını belirterek, her zaman dürüst ve adil çalışılması önerisinde bulundu.

SANKO Üniversitesi korona virüs (Covid19) salgını tedbirleri kapsamında düzenlediği sanal konferanslarda öğrencileri uzmanlarla buluşturmaya devam ediyor. ABD Henry Community Health’tan Dr. Dyt. Elif Okut Aysin, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen online seminere katıldı.

ABD’de diyetisyenlerin çalışma alanlarının çok geniş olduğunu belirten Dr. Dyt. Aysin, “Diyetisyenler sadece kilo yönetimi değil, hastaneler başta olmak üzere spor merkezleri, besin endüstrisi, özel çalışma, halk sağlığı merkezleri, üniversite ve medikal merkezler ile araştırma merkezlerinde de çalışabiliyorlar. Özellikle üniversitelerde kendilerini araştırmalara adamış diyetisyenlerimiz de var” dedi.

Diyetisyenliğin Amerika’da saygınlık kazanmış bir meslek olduğunu kaydeden Dr. Dyt. Aysin, şöyle devam etti:

“Diyetisyenlik diğer sağlık personeli tarafından tanınıyor ve ekip çalışmasına dahil ediliyor. Diyetisyenlik, Amerika’da stresi az ilk 10 meslek arasında yer alıyor. Hem stresi az hem de çok değerli bir meslektir. Yurtdışında eğitim alıp Amerika’ya gelen diyetisyenlerin öncelikle aldığı eğitimlerinin değerlendirilmesi gerekiyor. İngilizce transkriptler Amerika’daki eğitim servislerinde değerlendirilerek denklik durumlarına bakılıyor.”

Öğrencilere önerilerinde iş etiğinin önemine değinen Dr. Dyt. Aysin, “Öğrencilerimizin geleceği için iş etiği büyük önem taşıyor. Her zaman dürüst ve adil çalışmaları gerekiyor. Profesyonel olup danışanların bilgileri gerek sanal ortamda gerekse diğer yöntemlerle kesinlikle paylaşılmamalı. Bilimsel veriler ışığında uygulamalar ve öneriler hazırlanıp, kaliteli işlere imza atılmalı” ifadelerini kullandı.

“Başarının sırrı sevdiğiniz işi yapmaktadır” diyen Dr. Dyt. Aysin, “Şu an çalıştığım hastanede sevdiğim işi yapıyorum ve çok mutluyum. Başarının yolu sevdiğiniz işi yapmaktan geçiyor. Sizler de başarılı olmak istiyorsanız sevdiğiniz işi yapmalısınız. Umarım sevdiğiniz işi yaparak ömür boyu başarılı ve mutlu olursunuz” temennisinde bulundu.

